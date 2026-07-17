Korona Kielce dokona kolejnego transferu. Dyrektor zabrał głos

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona przeprowadzi jeszcze jeden transfer

Korona Kielce jest już na ostatnim etapie przygotowań do nowego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że przed zespołem Jacka Zielińskiego owocny sezon. To głównie za sprawą ciekawych letnich transferów. Dość powiedzieć, że do klubu dołączył m.in. Patrik Hellebrand czy Ariel Mosór. Obaj z miejsca powinni podnieść jakość kadry, a tym samym coraz częściej wymienia się piłkarzy z Kielc w gronie kandydatów do czarnego konia rozgrywek PKO Ekstraklasy.

Wiadomo jednak, że to jeszcze nie koniec transferowych ruchów. Już jakiś czas temu w mediach pojawiły się bowiem informacje, że Korona szuka jeszcze przynajmniej jednego nowa gracza. Mowa o nowym piłkarzy, który wzmocnić miałby siłę ofensywą zespołu. Teraz Paweł Golański na antenie „Meczyków” przekazał, że faktycznie najpewniej dojdzie do jeszcze jednego wzmacniania. Nie padło jednak o kogo konkretnie chodzi i kiedy można spodziewać się oficjalnego ogłoszenia.

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– Szukamy jeszcze jednego zawodnika, jest już mocno wyselekcjonowany, ale nie podejmujemy pochopnych decyzji. Rywalizacja zawsze wychodziła na dobre, a więc myślę, że jeszcze jeden piłkarz do nas dołączy – powiedział Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony Kielce, w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

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