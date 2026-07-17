ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mourinho nie widzi Mbappe jako napastnika

Real Madryt zmienił trenera po zakończeniu sezonu. O minionych rozgrywkach będą chcieli jak najszybciej zapomnieć. Pomóc w tym ma Jose Mourinho, dla którego będzie to druga przygoda w roli szkoleniowca Los Blancos. Portugalczyk od razu wziął się do pracy. Do dyspozycji będzie miał co najmniej czterech nowych zawodników. Niewykluczone, że zmieni pozycję największej gwiazdy zespołu.

Hiszpańska prasa, a konkretnie dziennik AS donosi, że Mourinho nie widzi Kyliana Mbappe roli napastnika. Atuty piłkarskie Francuza mogą zostać lepiej wykorzystane między innymi na lewym skrzydle. Z kolei na „dziewiątce” miałby występować Gonzalo Garcia.

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Garcia zachwycił podczas dotychczasowych treningów, a nagrodą ma być miejsce w wyjściowej jedenastce podczas sparingów przedsezonowych. Co więcej, zmiana pozycji jest również rozważana w kontekście Endricka. Szkoleniowiec widzi go bardziej jako skrzydłowego lub drugiego napastnika. Jeśli powyższe zmiany zostaną wprowadzone, Gonzalo będzie jedynym napastnikiem zespołu.

Jednocześnie powstaje pytanie, co dalej z Viniciusem Juniorem? Przesunięcie Mbappe na skrzydło sprawi, że automatycznie zmianie będzie musiała ulec pozycja Brazylijczyka. Być może w przyszłym sezonie zobaczymy go po prawej stronie boiska. Nie można również wykluczyć scenariusza, w którym Vini opuści Real Madryt. Nie jest tajemnicą, że kuszą go w Arabii Saudyjskiej, a na dodatek ma tylko rok kontraktu.