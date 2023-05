Michał Chrapek w ostatnich dniach był łączony przez media z transferem do Zagłębia Lubin. Ofensywny pomocnik ostatecznie przedłużył jednak umowę z Piastem Gliwice.

IMAGO / Irek Dorożański / Newspix.pl Na zdjęciu: Michał Chrapek

Michał Chrapek nie przeprowadzi się do Zagłębia Lubin

31-latek koniec końców podpisał nowy kontrakt z Piastem Gliwice

Umowa pomocnika obowiązuje do czerwca 2025 roku

Chrapek nie dla Zagłębia, pomocnik zostaje w Gliwicach

Piast Gliwice za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych pochwalił się przedłużeniem umowy z Michałem Chrapkiem. Dotychczasowy kontrakt pomiędzy stronami był ważny do 30 czerwca 2023 roku, a nowy będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. Co więcej, w umowie znalazł się zapis o opcji przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy.

Tak więc ofensywny pomocnik ostatecznie pozostanie w zespole prowadzonym przez Aleksandara Vukovicia pomimo rzekomego zainteresowania jego osobą ze strony Zagłębia Lubin. 31-latek przywdziewa koszulkę mistrza Polski z sezonu 2018/2019 od października 2020 roku, kiedy to zakończył swój pobyt w Śląsku Wrocław.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że zostaję w Piaście na dłużej. Dziękuję władzom klubu za zaufanie. W kolejnych meczach i sezonach na pewno zrobię wszystko, aby się za nie odwdzięczyć. Mam nadzieję, że uda się coś powiesić na szyi, bo jestem tutaj od trzech lat i co roku jest bardzo blisko, ale się nie udaje. Mocno wierzę, że to się zmieni – mówi Michał Chrapek cytowany przez oficjalną stronę internetową popularnych Piastunek.