Od dłuższego czasu docierają do mnie informacje, że po sezonie dojdzie do trzęsienia ziemi w GKS Katowice. Z klubu ma odejść prezes Marek Szczerbowski, ale i trener Rafał Górak. Nowym prezesem zostałby obecny wiceprezes, Krzysztof Nowak. Fanów by to zapewne nie zmartwiło:)