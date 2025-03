Podolski zabrał głos nt. przejęcia Górnika. Tak wygląda teraz sytuacja

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski mówi wprost o przejęciu Górnika

Górnik Zabrze przejęty ma zostać już od jakiegoś czasu. O tym fakcie mówi się wśród kibiców, dziennikarzy, ale i piłkarzy. Szczególna tutaj rola Lukasa Podolskiego, który jakiś czas temu postanowił wziąć sprawy w swojej ręce i sam złożył ofertę zakupu akcji Trójkolorowych.

W ostatnim czasie temat ten jednak nieco przycichł i ogólnie mniej się mówi w ogólnopolskich mediach na temat sytuacji w klubie z Górnego Śląska. Sportowo wydaje się, że Górnik dobrze radzi sobie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy i zarówno Jan Urban, jak i kibice mogą być względnie zadowoleni z dotychczasowych meczy. Po wygranej nad Lechią Gdańsk Lukas Podolski zapytany przez dziennikarzy w strefie mieszanej przyznał jednak, jak aktualnie wygląda sytuacja ws. przejęcia i zmian właścicielskich w Górniku.

Zobacz również: Protokół VAR do zmiany!

– Na razie jest cisza. Czekam na następne kroki i jak będę miał jakieś wieści, to będę mógł coś więcej powiedzieć. Nie ma co za dużo mówić, jak nie ma konkretów. Koncentruję się na tym co umiem najlepiej, czyli na meczach i treningach. Jak będzie nowy właściciel, nieważne kto, to trzeba będzie myśleć o przyszłości. Fajnie, że dziś wygraliśmy mecz i teraz koncentracja na kolejnym – powiedział Lukas Podolski cytowany przez serwis “Kanał Sportowy”.

Zobacz także: Miedź wybrała już nowego trenera. To on zastąpi Ireneusza Mamrota