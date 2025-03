Miedź wybrała już nowego trenera. To on zastąpi Ireneusza Mamrota

Miedź Legnica sensacyjnie zwolniła Ireneusza Mamrota po kilku kolejkach rundy wiosennej. Zastąpić go ma powracający do klubu Wojciech Łobodziński, o czym donosi Kamil Warzocha z portalu "Weszło".

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Wojciech Łobodziński obejmie Miedź Legnica

Miedź Legnica w tym sezonie radzi sobie dość dobrze. Właściwie trzeba przyznać, że ekipa z Dolnego Śląska jest jednym z tych zespołów, które w obecnej kampanii ma szansę wywalczyć sobie awans. Niemniej dość zaskakujące informacje obiegły dzisiejszego wieczoru media, bowiem Szymon Janczyk z portalu “Weszło” poinformował, że z klubu zwolniony ma zostać Ireneusz Mamrot. Więcej na ten temat pisaliśmy TUTAJ.

Oznacz to, że Miedź rozpoczyna poszukiwania nowego trenera, co jest sporym zaskoczeniem, bowiem klub aktualnie zajmuje 3. miejsce w tabeli Betclic 1. ligi. Niemniej widocznie władze klubu po dwóch porażkach z rzędu zdecydowały, że potrzeba nowej krwi. Ma ją wnieść powracający do klubu Wojciech Łobodziński. To właśnie ten szkoleniowiec ma objąć zespół Miedzi Legnica, o czym poinformował Kamil Warzocha z “Weszło”.

Wojciech Łobodziński oczywiście już pracował w Miedzi Legnica. Miało to miejsce w sezonie 2021/2022 oraz w rundzie jesiennej kolejnej kampanii. Wówczas zdołał wywalczyć ze swoim zespołem awans do PKO Ekstraklasy, ale po słabych wynikach już w elicie został zwolniony. Następnie pracował w Wieczystej Kraków, a ostatnio był szkoleniowcem Arki Gdynia. Tam osiągnął średnią punktową na poziomie 1,74 pkt./mecz i otarł się o awans.

