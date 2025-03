Legia może sięgnąć po Jacka Magierę? Jasna odpowiedź

Legia Warszawa od nowego sezonu może zmienić trenera. Wiele spekuluje się na temat przyszłości Goncalo Feio. Według serwisu "Legia.net", kandydatem do zastąpienia Portugalczyka nie jest jednak Jacek Magiera.

Legia szuka następcy Feio? Te kandydatury na ten moment odpadają

Legia Warszawa w tym sezonie radzi sobie całkiem nieźle. Przede wszystkim docenić należy postawę Wojskowych w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. To właśnie na europejskich salonach ekipa Goncalo Feio odnosi największe sukcesy i już za wkrótce zmierzy się z Chelsea w ćwierćfinale tych rozgrywek. Nieco gorzej jednak sytuacja ma się jeśli chodzi o PKO Ekstraklasę, tam stołeczny klub musi walczyć o miejsce premiowane grą w eliminacjach europejskich pucharów w następnym sezonie.

Jeśli to się nie uda, a w dodatku przegrana okaże się batalia w Pucharze Polski, okazać może się, że Goncalo Feio zostanie zwolniony z Legii Warszawa, szczególnie, że nowy dyrektor sportowy Michał Żewłakow rozpoczyna nowe porządki w klubie. W kontekście kandydatów do zastąpienia Portugalczyka wymienia się kilka nazwisk, ale kilka z nich już można odrzucić o czym informuje serwis “Legia.net”.

Przede wszystkim Jacek Magiera nie jest obecnie kandydatem do zastąpienia Feio. “Z tego co słyszały jak na razie nie było pomysłu, by „Magik” wrócił na Łazienkowską” – napisał Marcin Szymczyk na “Legia.net”. Podobnie sprawa ma się w przypadku Daniela Myśliwca, który ostatnie mecze Legii ogląda tylko jako kibic. Jak przekazało wyżej wspomniane źródło, również Aleksandar Vuković jest daleki od przejęcia stołecznego zespołu.

Z kolei Piotr Koźmiński na naszych łamach informował dzisiaj, że Jan Urban rozmawia z Legią na temat przejęcia klubu po sezonie, o czym więcej można przeczytać TUTAJ.