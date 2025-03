Urban blisko Legii? Co zrobi Górnik Zabrze? Jeden kierunek wydaje się oczywisty [NOWE INFORMACJE]

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Feio wisi na włosku?

Wybranie Michała Żewłakowa nowym dyrektorem sportowym Legii ma zapoczątkować szereg zmian w klubie. Najważniejsza może dotyczyć trenera, ponieważ pozycja Goncalo Feio wydaje się mocno niepewna. Co zrobi klub z Ł3? W poniedziałek rano footballskaut, osoba dobrze zorientowana w realiach klubu, poinformował, że Jan Urban jest przymierzany do Legii. To w sumie logiczne i jak najbardziej możliwe, bo Urban jest w Legii bardzo ceniony. Zresztą, jak wszyscy wiedzą pracował tu już z sukcesami.

A co do tych przymiarek. W niedzielne popołudnie dotarła do nas podobna informacja. Przekaz był nawet mocniejszy. Że Jan Urban jest już z Legią dogadany. Nie, że podpisał kontrakt, ale że jest po słowie ze stołecznym klubem. Czy sprawy są faktycznie aż tak zaawansowane? Tego w tym momencie stwierdzić (niemal) nie sposób. Działaczom Legii na pewno nie byłoby na rękę potwierdzanie takich informacji na tym etapie sezonu. Z drugiej strony być może faktycznie ta myśl na Łazienkowskiej kiełkuje, ale jeszcze nie w tak zaawansowanym stopniu. W końcu Michał Żewłakow dopiero rozpoczął urzędowanie, a przed Feio mecze, które mogą Legii nieco podratować sezon.

Górnik zacznie szukać poza Polską?

Tak czy inaczej, faktycznie wygląda na to, że rozmowy na temat pozostania Urbana w Górniku idą opornie. W pewnym momencie usłyszeliśmy, że Górnik rozmawia z Urbanem o dwuletniej umowie, ale gdy dopytywaliśmy w Zabrzu, to stanowczo zdementowano, stwierdzając, iż w ogóle nie poruszano tematu długości umowy.



Niemniej wiele wskazuje na to, że tej prolongaty może nie być. Docierają do nas sygnały, że w takiej sytuacji Górnik ma się rozglądać za trenerem między innymi w Niemczech. Oczywiście, gdyby miało dojść do rozstania z Urbanem. Natomiast na pewno kierunek niemiecki, choć logiczny, nie będzie jedynym eksplorowanym przez zabrzan. Niewykluczone, że jeśli prywatyzacja przyspieszy, to o tym kto poprowadzi ten klub zadecyduje już nowy właściciel.