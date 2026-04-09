Legia przekazała ważne wieści. Chodzi o powrót po kontuzji

17:29, 9. kwietnia 2026
Jakub Fudali

Legia Warszawa oficjalnie poinformowała w mediach społecznościowych, że po kontuzji do treningów z pierwszym zespołem powrócił Bartosz Kapustka.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia Warszawa w tym sezonie sensacyjnie walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Wszystko wskazuje na to, że do samego końca kampanii toczyć będzie się bój o pozostanie w elicie na kolejne rozgrywki. Obecnie jednak Wojskowi wydają się jednym z faworytów do tego, aby w lidze jednak pozostać. Spora w tym zasługa Marka Papszuna, który widocznie odmienił zespół i zatrzymał falę fatalnych wyników i porażek.

Niemniej przed decydującym momentem tego sezonu potrzebne zdają się być wszystkie ręce na pokładzie, a właściwie to raczej nogi. Dlatego też cieszyć może fakt, że po ostatniej kontuzji wraca już Bartosz Kapustka. Legia Warszawa oficjalnie w mediach społecznościowych poinformowała, że pomocnik wziął udział w treningu z drużyną. Można więc przypuszczać, że znajdzie się w kadrze na starcie z Górnikiem Zabrze, które zaplanowano na sobotni wieczór.

Bartosz Kapustka w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował siedem asyst. 29-letni reprezentant Polski łącznie przy Łazienkowskiej wystąpił blisko 175 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia kapitana Legii na milion euro. Jego umowa z klubem obowiązuje do końca tego sezonu.

