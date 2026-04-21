Legia przekazała dobre wiadomości. Trzech graczy wraca do gry

Legia Warszawa w mediach społecznościowych poinformowała właśnie, że Ruben Vinagre, Antonio Colak i Kacper Chodyna wrócili do treningów z zespołem.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia Warszawa nadal walczyć musi o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Choć forma zespołu jest wyraźnie lepsza, a Marek Papszun przez kilka miesięcy odmienił zespół, to nadal trudno powiedzieć definitywnie, że Wojskowym uda utrzymać się w elicie. Z pewnością jednak są tego najbliższej spośród innych ekip chcących uniknąć degradacji.

Dlatego też w ostatnich kolejkach tego sezonu konieczne będą „posiłki”, a mianowicie powrót po kontuzjach graczy, którzy w ostatnim czasie zmagali się z różnego rodzaju urazami. Właśnie w tym kontekście Legia Warszawa w mediach społecznościowych przekazała dobre wieści. Mianowicie do treningu z zespołem wrócił Ruben Vinagre, Antonio Colak i Kacper Chodyna. Szczególnie sytuacje tych dwóch pierwszych graczy może cieszyć kibiców z Łazienkowskiej.

Ruben Vinagre w tym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zanotował dwie asysty. Antonio Colak, który dołączył do drużyny ze stolicy w samej końcówce letniego okienka transferowego, z kolei zdobył trzy gole w 19 rozegranych meczach. Zaś Kacper Chodyna na koncie ma 23 spotkania oraz jedno trafienie w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Poza tym zanotował dwie asysty.

Zobacz także: Legia Warszawa pożegna pomocnika. Decyzja zapadła