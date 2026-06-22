Legia ogłasza zmianę. Trener odchodzi z klubu

Legia żegna Inakiego Astiza
Inaki Astiz to bez wątpienia jedna z legend stołecznego klubu. Hiszpański obrońca rozegrał aż 273 spotkania w koszulce Wojskowych. Z nim w składzie Legia Warszawa sięgnęła po pięć tytułów mistrza kraju i sześciokrotnie triumfowała w Pucharze Polski.
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Po zakończeniu kariery profesjonalnego piłkarza wychowanek Osasuny dołączył do sztabu szkoleniowego drużyny z Łazienkowskiej. Astiz jako asystent współpracował z takimi trenerami, jak Kosta Runjaić. Gonçalo Feio, Edward Iordănescu, Aleksandar Vuković i Marek Gołębiewski. W październiku 2025 roku został tymczasowym opiekunem pierwszego zespołu i poprowadził go w dziesięciu meczach.
Od grudnia Hiszpan pełnił rolę asystenta Marka Papszuna. Legia w oficjalnym komunikacie poinformowała, że wraz z końcem sezonu 2025/26 Inaki Astiz żegna się z tą rolą i definitywnie opuszcza klub. Przyszłość 42-latka jeszcze nie jest znana