Legia ogłasza zmianę. Trener odchodzi z klubu

Legia Warszawa oficjalnie poinformowała o rozstaniu z Inakim Astizem. Hiszpan w ostatnim czasie był asystentem Marka Papszuna, a w pierwszej połowie minionego sezonu samodzielnie prowadził pierwszą drużynę.

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Inaki Astiz

Legia żegna Inakiego Astiza

Inaki Astiz to bez wątpienia jedna z legend stołecznego klubu. Hiszpański obrońca rozegrał aż 273 spotkania w koszulce Wojskowych. Z nim w składzie Legia Warszawa sięgnęła po pięć tytułów mistrza kraju i sześciokrotnie triumfowała w Pucharze Polski.

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Po zakończeniu kariery profesjonalnego piłkarza wychowanek Osasuny dołączył do sztabu szkoleniowego drużyny z Łazienkowskiej. Astiz jako asystent współpracował z takimi trenerami, jak Kosta Runjaić. Gonçalo Feio, Edward Iordănescu, Aleksandar Vuković i Marek Gołębiewski. W październiku 2025 roku został tymczasowym opiekunem pierwszego zespołu i poprowadził go w dziesięciu meczach.

Inaki Astiz odchodzi z Legii Warszawa.



Hiszpan reprezentował barwy naszego klubu w latach 2007-2015 i 2017-2021, rozgrywając 273 mecze oraz zdobywając cztery mistrzostwa Polski i sześć Pucharów Polski.



Po zakończeniu kariery zawodniczej pracował w sztabach szkoleniowych… pic.twitter.com/chitMXGuJM — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) June 22, 2026

Od grudnia Hiszpan pełnił rolę asystenta Marka Papszuna. Legia w oficjalnym komunikacie poinformowała, że wraz z końcem sezonu 2025/26 Inaki Astiz żegna się z tą rolą i definitywnie opuszcza klub. Przyszłość 42-latka jeszcze nie jest znana