Wisła Płock znalazła następcę Misiury. Gorąco w klubie Ekstraklasy

Wisła Płock może pożegnać Mariusza Misiurę, który ma ofertę z Motoru Lublin. Jak podał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Adam Majewski jest najbliżej zastąpienia 45-latka w zespole Nafciarzy.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Adam Majewski może trafić do Wisły Płock

Wisła Płock zakończyła miniony sezon PKO BP Ekstraklasy na 8. miejscu w tabeli. Dla beniaminka był to bardzo udany rok, a duża w tym zasługa Mariusza Misiury. Pojawiły się jednak informacje, że 45-letni szkoleniowiec może w przyszłym sezonie objąć Motor Lublin. Takie doniesienia przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, sugerując możliwą zmianę na stanowisku trenera w obu klubach.

Szybko jednak zareagowała płocka Wisła, która stanowczo zdementowała spekulacje. W komunikacie klub podkreślił, że nie prowadzi żadnych rozmów z Motorem w sprawie odejścia Misiury. – Podana informacja nie jest prawdziwa. Wisła Płock nie prowadzi z Motorem Lublin żadnych rozmów na temat trenera Misiury – czytamy.

Mimo to temat ewentualnych zmian na ławce trenerskiej nie cichnie. Według Włodarczyka, następcą Misiury miałby zostać Adam Majewski. Co istotne, 52-letni szkoleniowiec pochodzi z Płocka. Szkoleniowiec ma już doświadczenie w pracy na poziomie Ekstraklasy ze Stalą Mielec. W latach 2023-2025 prowadził reprezentację Polski do lat 21, którą awansował na młodzieżowe mistrzostwa Europy.

W przeszłości Majewski był również związany z płockim klubem, gdzie pełnił funkcję asystenta trenera, a następnie przez dwa lata prowadził drużynę rezerw. Na ten moment sytuacja pozostaje jednak niejasna. Klub oficjalnie zaprzecza rozmowom ws. Misiury, natomiast medialne doniesienia sugerują poważne zmiany w klubach Ekstraklasy.