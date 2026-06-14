Wisła Płock znalazła następcę Misiury. Gorąco w klubie Ekstraklasy

18:35, 14. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl / Tomasz Włodarczyk

Wisła Płock może pożegnać Mariusza Misiurę, który ma ofertę z Motoru Lublin. Jak podał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, Adam Majewski jest najbliżej zastąpienia 45-latka w zespole Nafciarzy.

Mariusz Misiura
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Adam Majewski może trafić do Wisły Płock

Wisła Płock zakończyła miniony sezon PKO BP Ekstraklasy na 8. miejscu w tabeli. Dla beniaminka był to bardzo udany rok, a duża w tym zasługa Mariusza Misiury. Pojawiły się jednak informacje, że 45-letni szkoleniowiec może w przyszłym sezonie objąć Motor Lublin. Takie doniesienia przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl, sugerując możliwą zmianę na stanowisku trenera w obu klubach.

Szybko jednak zareagowała płocka Wisła, która stanowczo zdementowała spekulacje. W komunikacie klub podkreślił, że nie prowadzi żadnych rozmów z Motorem w sprawie odejścia Misiury. – Podana informacja nie jest prawdziwa. Wisła Płock nie prowadzi z Motorem Lublin żadnych rozmów na temat trenera Misiury – czytamy.

Mimo to temat ewentualnych zmian na ławce trenerskiej nie cichnie. Według Włodarczyka, następcą Misiury miałby zostać Adam Majewski. Co istotne, 52-letni szkoleniowiec pochodzi z Płocka. Szkoleniowiec ma już doświadczenie w pracy na poziomie Ekstraklasy ze Stalą Mielec. W latach 2023-2025 prowadził reprezentację Polski do lat 21, którą awansował na młodzieżowe mistrzostwa Europy.

W przeszłości Majewski był również związany z płockim klubem, gdzie pełnił funkcję asystenta trenera, a następnie przez dwa lata prowadził drużynę rezerw. Na ten moment sytuacja pozostaje jednak niejasna. Klub oficjalnie zaprzecza rozmowom ws. Misiury, natomiast medialne doniesienia sugerują poważne zmiany w klubach Ekstraklasy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości