Real Madryt nie zwalnia tempa. Sprowadzi wychowanka Barcelony

Nacho Hernandez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Marc Cucurella dołączy do Realu Madryt

Real Madryt jest bardzo aktywny podczas letniego okna transferowego. Hiszpański gigant, który ponownie zatrudnił Jose Mourinho na stanowisku trenera, konsekwentnie wzmacnia swoją kadrę przed kolejnym sezonem. Królewscy dogadali się już z Denzelem Dumfriesem, Ibrahimą Konate oraz Bernardo Silvą, jednak na tym nie zamierzają kończyć zakupów. Celem madrytczyków jest stworzenie zespołu zdolnego do walki o wszystkie najważniejsze trofea. W ostatnim czasie władze klubu z Santiago Bernabeu pracowały nad kolejnym głośnym transferem i wszystko wskazuje na to, że właśnie dopięły następne ważne wzmocnienie.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, do Realu Madryt przeniesie się bowiem również Marc Cucurella. Hiszpański klub osiągnął już wstępne porozumienie z Chelsea w sprawie pozyskania 27-letniego lewego obrońcy. Wszystkie kluczowe szczegóły transferu zostały ustalone, a kwota transakcji ma wynieść około 55 milionów euro.

Operacja zostanie formalnie sfinalizowana po zakończeniu tegorocznych mistrzostw świata. Tym samym Real wyprzedził pobliskie Atletico Madryt oraz Barcelonę, które również były zainteresowane tym zawodnikiem. Co ciekawe, Cucurella jest wychowankiem katalońskiego klubu, a mimo to zdecydował się on kontynuować karierę w barwach odwiecznego rywala ekipy Blaugrany.

24-krotny reprezentant Hiszpanii występował w Chelsea od sierpnia 2022 roku, gdy przeniósł się do zachodniego Londynu z Brighton & Hove Albion za ponad 65 milionów euro. Wcześniej przywdziewał koszulki również Getafe, Eibaru oraz wspomnianej wyżej Barcelony. W minionym sezonie rozegrał 50 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty, będąc jednym z najbardziej regularnych piłkarzy londyńskiego zespołu. Dobra postawa Hiszpana sprawiła, że znalazł się na radarze największych europejskich klubów, a ostatecznie jego wybór padł na Real Madryt.