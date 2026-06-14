Marc Cucurella może opuścić Chelsea. Londyńczycy podali cenę

17:58, 14. czerwca 2026 18:24, 14. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur / CaughtOffside.com

Marc Cucurella naciska na transfer, chcąc wrócić do ojczyzny. Chelsea wyceniła swojego zawodnika na 50-55 milionów euro - donosi Ekrem Konur z portalu CaughtOffside.com.

Marc Cucurella
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Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Chelsea wyceniła Marca Cucurellę na 55 milionów euro

Marc Cucurella dąży do zmiany otoczenia podczas letniego okna transferowego. Hiszpański lewy obrońca chce opuścić Chelsea i wrócić do swojej ojczyzny, gdzie nadal cieszy się dużym uznaniem. Zainteresowanie 27-letnim zawodnikiem wykazują trzy potęgi z La Ligi – Real Madryt, Atletico Madryt oraz FC Barcelona. Władze londyńskiego klubu zdają sobie sprawę z panującej sytuacji, wiedząc, że zatrzymanie piłkarza może okazać się trudne. Dlatego na Stamford Bridge określono już warunki ewentualnej sprzedaży i oczekuje się odpowiedniej oferty za jednego z kluczowych zawodników zespołu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Chelsea wyceniła Marca Cucurellę na kwotę od 50 do 55 milionów euro. Biorąc pod uwagę klasę piłkarza oraz długość jego kontraktu, taka suma wydaje się w pełni uzasadniona. Według medialnych doniesień na prowadzenie w wyścigu o podpis Hiszpana wysunął się Real Madryt. Atletico Madryt preferowałoby bowiem wypożyczenie z opcją wykupu, natomiast Barcelona może mieć problem ze sfinansowaniem takiej transakcji. Królewscy są natomiast gotowi zapłacić żądaną cenę już podczas tegorocznego okna transferowego.

Cucurella reprezentuje barwy Chelsea od sierpnia 2022 roku, gdy przeniósł się do zachodniego Londynu z Brighton & Hove Albion za ponad 65 milionów euro. Wcześniej występował także we wspomnianej wyżej Barcelonie, Eibarze oraz Getafe. W minionym sezonie rozegrał 50 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty, będąc jednym z najrówniej grających zawodników drużyny The Blues. Umowa wahadłowego z londyńskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa gwiazdora jest obecnie zbliżona do kwoty oczekiwanej przez Chelsea za jego transfer.

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