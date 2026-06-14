Niemcy nie pozostawili Curacao żadnych złudzeń

19:19, 14. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Niemcy byli zdecydowanym faworytem w meczu z Curacao. Nasi zachodni sąsiedzi już od pierwszych minut niedzielnego pojedynku nie pozostawili żadnych złudzeń kopciuszkowi mistrzostw świata.

Piłkarze Niemiec
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Niemiec

Niemcy zdominowali reprezentację Curacao

Niemcy na każdym mundialu znajdują się w gronie faworytów do złotego medalu. Curacao z kolei znajduje się na przeciwległym biegunie. Już sam awans na turniej był wielkim sukcesem tej reprezentacji. Co więcej, zapisała się też w księdze rekordów Guinnessa jako kraj z najmniejszą populacją ludności, który zakwalifikował się na mundial.

Podopieczni Juliana Nagelsmanna nie pozostawili swoim rywalom żadnych złudzeń, który zespół jest faworytem i jest zdecydowanie silniejszy. Niemcy już od pierwszych minut rzucili się na Curacao, które zepchnęli do głębokiej defensywy.

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Na gola długo czekać nie musieli. Już w 6. minucie kombinacyjną akcję precyzyjnym strzałem wykończył Nmecha. Zespół Nagelsmanna już w początkowej fazie meczu stworzył mnóstwo akcji i tak naprawdę mógł zdobyć nie jedną, a dwie lub trzy bramki. Curacao miało olbrzymie problemy, żeby utrzymać futbolówkę nawet na własnej połowie.

W grupie z Niemcami i Curacao znalazły się jeszcze reprezentacje Ekwadoru, a także Wybrzeża Kości Słoniowej. Wszystko wskazuje na to, że awans z dwóch pierwszych miejsc zapewnią sobie Niemcy i Ekwador, a Curacao i WKS powalczą o ewentualny awans do fazy pucharowej z trzeciej lokaty.