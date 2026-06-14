Korona Kielce pozbędzie się niewypału transferowego. Padł konkretny kierunek

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Antonin na wylocie z Korony Kielce

Korona Kielce zakończyła poprzedni sezon PKO BP Ekstraklasy na 11. miejscu, zdobywając łącznie 43 punkty. Niedawno nowym dyrektorem sportowym został Paweł Golański, który wraca do Kielc po kilku latach i ponownie ma odpowiadać za budowę kadry oraz kierunek drużyny. Z Żółto-Czerwonymi pożegnali się już Władimir Nikołow oraz Wiktor Popow.

Jak informuje Damian Wysocki, kolejnym piłkarzem, który może opuścić Kielce, jest Antonin. 26-letni hiszpański napastnik nie będzie najprawdopodobniej występował w Koronie w nadchodzących rozgrywkach, a klub pracuje obecnie nad jego wypożyczeniem. Jednym z głównych kierunków dla zawodnika jest Hercules Alicante.

Hiszpański klub występuje na trzecim poziomie rozgrywkowym i miniony sezon zakończył na 9. miejscu w tabeli. Dla Antonina mogłaby to być szansa na regularną grę. Napastnik trafił do Korony latem zeszłego roku za około 300 tysięcy euro, podpisując kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku.

Chodzi o Hercules Alicante. https://t.co/dBc8qGkxPL — Damian Wysocki (@damian__wysocki) June 14, 2026

W minionym sezonie Antonin rozegrał 31 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Tymczasem piłkarze Korony wrócą do treningów już 24 czerwca. Do kampanii 2026/2027 ekipa Jacka Zielińskiego będzie przygotowywać się na obozie w Busku-Zdroju. W meczu 1. kolejki Ekstraklasy Kielczanie zmierzą się z Jagiellonią w Białymstoku.