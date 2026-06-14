Chelsea blisko transferu. Wielki talent dołącza do giganta

19:16, 14. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Football Insider

Chelsea dopina transfer Harrisona Bettoniego z Wigan Athletic - donosi "Football Insider". Londyńczycy wygrali wyścig o pomocnika z Manchesterem City.

Xabi Alonso
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Harrison Bettoni na celowniku Chelsea

Chelsea po sezonie bez awansu do europejskich pucharów wchodzi w okres przejściowy. Nowym menedżerem The Blues został Xabi Alonso, który wraca do pracy trenerskiej po nieudanym epizodzie w Realu Madryt. Hiszpański szkoleniowiec ma teraz przejąć zespół w trudnym momencie.

Jednym z kluczowych elementów strategii Chelsea będzie inwestowanie w młode talenty. Jak informuje „Football Insider”, londyński klub jest bliski sfinalizowania transferu Harrisona Bettoniego z Wigan Athletic, wyprzedzając konkurencję z całej Europy, w tym m.in. Manchesteru City.

The Blues osiągnęli już porozumienie w sprawie pozyskania 18-letniego ofensywnego pomocnika. Bettoni ma wkrótce dołączyć do struktur Chelsea. Kariera Bettoniego w Wigan nabrała tempa w bardzo krótkim czasie. Do klubu dołączył w 2019 roku. Przełomowym momentem był jego ligowy debiut w meczu z AFC Wimbledon w listopadzie, kiedy to wszedł z ławki rezerwowych i zdobył dwie bramki. W sezonie 2025/2026 Bettoni rozegrał łącznie 24 spotkania, spędzając na boisku około 1000 minut. W tym czasie zdobył cztery bramki.

Rosnące zainteresowanie ze strony topowych klubów sprawiło, że Wigan próbowało zatrzymać swojego zawodnika i zaoferowało nową umowę. Angielski klub liczył, że uda się przekonać młodego pomocnika do dalszego rozwoju na miejscu. Negocjacje nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu, a Bettoni miał być coraz bardziej skłonny do zmiany otoczenia i dołączenia do większego klubu.

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