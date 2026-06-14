Marc Casado na wylocie z Barcelony. Zakotwiczy w Bundeslidze?

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marc Casado

Bayer Leverkusen zainteresowany Markiem Casado

Marc Casado niemal na pewno opuści Barcelonę podczas letniego okna transferowego. Kataloński gigant jest otwarty na sprzedaż 22-letniego pomocnika, ponieważ jego odejście pozwoliłoby nie tylko zasilić klubową kasę, ale również zwolnić miejsce w budżecie płacowym. W ostatnich tygodniach młody Hiszpan był łączony między innymi z Atletico Madryt, AS Monaco oraz Al-Nassr. Wszystko wskazuje jednak na to, że ostatecznie może obrać zupełnie inny kierunek. Władze Barcelony liczą na znalezienie rozwiązania korzystnego zarówno dla klubu, jak i samego zawodnika.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, do walki o podpis Casado włączył się Bayer Leverkusen. Niemcy mają rywalizować o defensywnego pomocnika z Realem Betis. Dla młodego piłkarza przenosiny do Bundesligi mogłyby okazać się bardzo interesującą opcją. Bayer od lat słynie z rozwijania utalentowanych zawodników, a w ostatnich sezonach swoje umiejętności doskonalili tam między innymi Florian Wirtz oraz Leon Bailey. Taka ścieżka rozwoju może być dla Hiszpana niezwykle atrakcyjna i pomóc mu w dalszym postępie kariery.

Dwukrotny reprezentant Hiszpanii trafił do akademii La Masia w 2016 roku. Wcześniej rozwijał swoje umiejętności w szkółce CF Damm, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Od lipca 2024 roku jest pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny Barcelony. W minionej kampanii rozegrał 34 spotkania i zanotował 1 asystę. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 20 milionów euro. Kontrakt defensywnego pomocnika z aktualnym pracodawcą obowiązuje natomiast do 30 czerwca 2028 roku.