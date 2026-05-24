Lechia Gdańsk opublikowała komunikat po spadku z Ekstraklasy. Informuje w nim, że wciąż toczy się postępowanie w sprawie jej ujemnych punktów.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Paolo Urfer

Lechia jeszcze walczy o utrzymanie

Lechia Gdańsk zanotowała fatalną serię na koniec sezonu. Nie wygrała żadnego z siedmiu spotkań i po sensacyjnej porażce z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza spadła z Ekstraklasy. Odejście z klubu zapowiedział już trener John Carver, a jego śladem może podążyć wielu zawodników. Gdańszczanie znaleźli się w bardzo trudnym położeniu.

Klub w dalszym ciągu czuje się poszkodowany decyzją Polskiego Związku Piłki Nożnej, który przed startem sezonu potrącił mu pięć punktów w związku z zaległościami finansowymi. Gdyby ich nie dostał, wówczas zakończyłby ligowe rozgrywki na bezpiecznym miejscu.

Lechia uważa, że była to decyzja niezgodna z prawem. Trwa postępowanie odwołałwcze prowadzone przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS) w Lozannie. W związku z tym klub opublikował komunikat.

„Lechia Gdańsk – w wyniku sportowej rywalizacji – zakończyła sezon 2025/2026 na 12. miejscu. 16. pozycja jest efektem podjętej przez PZPN niezgodnej z prawem decyzji o odjęciu klubowi punktów, wobec której wyrażamy stanowczy sprzeciw. Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (CAS) w Lozannie. Zarówno kibice Biało-Zielonych, jak i cała opinia publiczna, będą regularnie informowani o dalszym przebiegu postępowania oraz o jego finalnym rozstrzygnięciu.” – brzmi oficjalny komunikat klubu, który ma opuścić szeregi Ekstraklasy.