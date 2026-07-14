Lech Poznań ma obecnie dwóch bardzo dobrych bramkarzy w kadrze. O miejsce między słupkami rywalizują Mateusz Lis i Bartosz Mrozek. Serwis kkslech.com ujanwił, kto będzie "jedynką" w bramce.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Mateusz Lis będzie „jedynką” w Lechu Poznań

Lech Poznań w trakcie letniego okna transferowego zdecydował się na zakup nowego bramkarza. Do zespołu mistrza Polski trafił Mateusz Lis, który w poprzednim sezonie był najlepszym bramkarzem ligi tureckiej. O miejsce między słupkami podczas okresu przygotowawczego rywalizował z Bartoszem Mrozkiem. Dotychczasowa „jedynka” Kolejorza może jednak opuścić klub w trwającym okienku.

Przyszłość Mrozka wciąż pozostaje niewyjaśniona. O zagranicznym transferze mówi się od dłuższego czasu, ale na ten moment nie ma żadnych konkretów. Można więc zakładać, że może zdarzyć się tak, że 26-latek mimo wszystko zostanie w Poznaniu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kto wtedy będzie podstawowym golkiperem? Z odpowiedzią przyszedł serwis kkslech.com, który zasugerował, że Lech Poznań wybrał bramkarza numer jeden na przyszły sezon. Ma nim być nowy nabytek Kolejorza, czyli Mateusz Lis.

– Patrząc na wyjściowe składy Lecha Poznań na sparingi z FK Zeleziarne Podbrezova (3:1) oraz Bohemiansem Praga (4:0), sezon między słupkami może zacząć Mateusz Lis. 29-latek wyszedł w pierwszym składzie na oba mecze kontrolne i nie puścił w nich golach. W Lechu Poznań od początku są z Lisa bardzo zadowoleni – pisze serwis kkslech.com.

Lis w przeszłości grał już w Ekstraklasie. W latach 2018-2021 był związany z Wisłą Kraków. Wcześniej występował w barwach Rakowa Częstochowa na poziomie Betclic 1. Ligi. W swoim CV ma także Altay SK, Southampton, Troyes oraz Goztepe.