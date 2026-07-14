Lech Poznań wybrał bramkarza numer jeden na przyszły sezon

09:08, 14. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  kkslech.com

Lech Poznań ma obecnie dwóch bardzo dobrych bramkarzy w kadrze. O miejsce między słupkami rywalizują Mateusz Lis i Bartosz Mrozek. Serwis kkslech.com ujanwił, kto będzie "jedynką" w bramce.

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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Mateusz Lis będzie „jedynką” w Lechu Poznań

Lech Poznań w trakcie letniego okna transferowego zdecydował się na zakup nowego bramkarza. Do zespołu mistrza Polski trafił Mateusz Lis, który w poprzednim sezonie był najlepszym bramkarzem ligi tureckiej. O miejsce między słupkami podczas okresu przygotowawczego rywalizował z Bartoszem Mrozkiem. Dotychczasowa „jedynka” Kolejorza może jednak opuścić klub w trwającym okienku.

Przyszłość Mrozka wciąż pozostaje niewyjaśniona. O zagranicznym transferze mówi się od dłuższego czasu, ale na ten moment nie ma żadnych konkretów. Można więc zakładać, że może zdarzyć się tak, że 26-latek mimo wszystko zostanie w Poznaniu.

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Kto wtedy będzie podstawowym golkiperem? Z odpowiedzią przyszedł serwis kkslech.com, który zasugerował, że Lech Poznań wybrał bramkarza numer jeden na przyszły sezon. Ma nim być nowy nabytek Kolejorza, czyli Mateusz Lis.

Patrząc na wyjściowe składy Lecha Poznań na sparingi z FK Zeleziarne Podbrezova (3:1) oraz Bohemiansem Praga (4:0), sezon między słupkami może zacząć Mateusz Lis. 29-latek wyszedł w pierwszym składzie na oba mecze kontrolne i nie puścił w nich golach. W Lechu Poznań od początku są z Lisa bardzo zadowoleni – pisze serwis kkslech.com.

Lis w przeszłości grał już w Ekstraklasie. W latach 2018-2021 był związany z Wisłą Kraków. Wcześniej występował w barwach Rakowa Częstochowa na poziomie Betclic 1. Ligi. W swoim CV ma także Altay SK, Southampton, Troyes oraz Goztepe.

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