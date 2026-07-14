Wisła celuje wyżej niż wielu sądziło. Królewski wysłał jasny sygnał

Wisła Kraków nie ukrywa, że chce rozwijać się w oparciu o najlepsze europejskie wzorce. Prezes Jarosław Królewski wskazał dwa kluby, które mają być inspiracją dla Białej Gwiazdy.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski ujawnił plan dla Wisły

Wisła Kraków coraz śmielej patrzy poza granice Polski w poszukiwaniu rozwiązań, które mogą pomóc klubowi wrócić do ścisłej krajowej czołówki. Prezes Jarosław Królewski w rozmowie z kanałem Studio Reymonta ujawnił, że w klubie z PKO BP Ekstraklasy prowadzone są konkretne działania. Mają one na celu czerpanie wiedzy od uznanych europejskich marek.

Szef krakowskiego klubu odniósł się do kwestii czerpania z zagranicznych doświadczeń i jasno swoje stanowisko. Jak przyznał, Wisła chce inspirować się funkcjonowaniem PSV Eindhoven oraz Ajaxu. To dwie organizacje od lat uznawane za wzór w zakresie szkolenia młodzieży, skautingu oraz zarządzania sportowego.

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– Właśnie stoją pod drzwiami, aż skończę z wami rozmawiać. Oczywiście, że chcemy korzystać z doświadczeń dwóch klubów, czyli PSV Eindhoven i Ajaxu Amsterdam – powiedział Królewski w rozmowie z Marcinem Ryszką, Bartoszem Karczem i Grzegorzem Wojtowiczem na kanale Studio Reymonta.

📢 Prezes @jarokrolewski zapytany o korzystanie z holenderskich wzorców: „Właśnie stoją pod drzwiami, aż skończę z wami rozmawiać. Oczywiście, że chcemy korzystać z doświadczeń dwóch klubów, czyli PSV Eindhoven i Ajaxu Amsterdam”. pic.twitter.com/0y3YXVbjB4 — Studio Reymonta (@studioreymonta) July 13, 2026

To sygnał, że Wisła nie zamierza ograniczać się wyłącznie do lokalnych rozwiązań. W ostatnich miesiącach klub konsekwentnie podkreśla potrzebę budowania nowoczesnych struktur, które pozwolą zwiększyć konkurencyjność zarówno na boisku, jak i poza nim. Holenderski model od lat uchodzi natomiast za jeden z najbardziej efektywnych w Europie. Szczególnie pod względem rozwoju zawodników i tworzenia długofalowej strategii.

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Wypowiedź prezesa pokazuje, że w krakowskiej ekipie trwają prace nad wdrażaniem nowych pomysłów. Dla kibiców może to być zapowiedź kolejnych zmian, mających pomóc Wiśle realizować ambitne cele sportowe i organizacyjne.