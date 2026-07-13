Lech Poznań ma nowego trenera! W przeszłości pracował w PSV

15:16, 13. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  lechpoznan.pl

Lech Poznań przedstawił nowego trenera trzecioligowych rezerw. Kontrakt z klubem podpisał Joop Oostervald. W swoim CV ma m.in. młodzieżówkę PSV Eindhoven oraz pierwszy zespół BK Hacken.

Piłkarze Lecha Poznań
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Joop Oosterveld trenerem rezerw Lecha Poznań

Lech Poznań w trakcie przygotowań do nowego sezonu nie tylko myślał o pierwszym zespole, ale również zajął się sprawami dotyczącymi rezerw. Od dłuższego czasu było wiadomo, że w klubie zatrudniony zostanie nowy trener drugiej drużyny. W poprzednich rozgrywkach czwartoligowa ekipa miała dwóch szkoleniowców. Do kwietnia był nim Grzegorz Wojtkowiak, którego potem zastąpił Maciej Wilusz.

Media informowały, że w nowym sezonie rezerwy poprowadzi zagraniczny trener. Faworytem był Joop Oosterveld, który finalnie został przedstawiony przez klub jako nowy opiekun czwartoligowego klubu. Holender podpisał dwuletni kontrakt.

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Oosterveld ma w swoim CV pracę w PSV Eindhoven, gdzie odpowiadał za pracę z młodzieżowymi drużynami. W 2024 roku przeniósł się do Szwecji, przejmując młodzieżową drużynę BK Hacken, a następnie tymczasowo został trenerem pierwszego zespołu. W rozmowie z klubowymi mediami zdradził, że cieszy się na myśl o ponownej możliwości prowadzenia zespołu. Zasugerował, że jego filozofia jest podobna do tej, jaka panuje w klubie.

Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączam do mistrza Polski i najlepszej akademii w tym kraju. W ostatnim czasie w Häcken byłem odpowiedzialny za wprowadzanie zawodników do pierwszej drużyny, ale brakowało mi możliwości prowadzenia drużyny, powrotu na boisko, podejmowania własnych decyzji. Wiem, że w przeszłości pracował tutaj mój rodak, John van den Brom. Myślę, że moja filozofia prowadzenia zespołu jest podobna do tej, jaka panuje w klubie – mówił Joop Oosterveld, cytowany przez klubowe media.

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