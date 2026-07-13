Legia Warszawa chce tego napastnika. Zagrał na ostatnim mundialu

Legia Warszawa jest mocno zainteresowana napastnikiem, który zagrał na Mistrzostwach Świata 2026. Jak podaje Jan Dockal, chodzi o Tomasa Chory'ego, reprezentanta Czech ze Slavii Praga.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Tomas Chory celem transferowym Legii Warszawa

Legia Warszawa była o krok od zajęcia miejsca w TOP5 PKO BP Ekstraklasy, co dawałoby im grę w europejskich pucharach. Ostatecznie finiszowali tuż za miejscami gwarantującymi grę w Europie. Z tego powodu sytuacja finansowa stała się bardzo słaba. W kadrze pierwszego zespołu doszło do rewolucji kadrowej. Nowi piłkarze byli ściągani głównie na zasadzie wolnych transferów.

Wojskowi nie zamknęli jeszcze kadry zespołu. Marek Papszun wciąż może mieć nadzieję, że dostanie jeszcze jakiegoś piłkarza. Niewykluczone, że będzie to nowy napastnik. Dziennikarz Jan Dockal informuje, że Legia mocno interesuje się reprezentantem Czech.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Piłkarzem, o którym mowa jest oczywiście Tomas Chory. Nie jest to żadna tajemnica, ponieważ plotki o zainteresowaniu stołecznego klubu pojawiały się już dawno temu. Temat ucichł, ponieważ 31-latek brał udział w Mistrzostwach Świata 2026. Na mundialu rozegrał dwa mecze, a czeska kadra rozczarowała, odpadając już w fazie grupowej. Napastnik w dwóch meczach spędził na boisku 29 minut.

Dziennikarz zasugerował jednak, że mimo zainteresowania Legii transfer wydaje się mało prawdopodobny. Większe szanse są na to, że Chory kolejny sezon spędzi ze Slavią Praga, z którą wciąż ma ważny kontrakt do połowy 2027 roku. W poprzednich rozgrywkach strzelił 17 goli i zaliczył 5 asyst w 22 meczach ligowych.