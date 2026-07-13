BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Oficjalnie: Nikola Cavlina nowym piłkarzem Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków wzięła się ostro do pracy. Beniaminek PKO Ekstraklasy finalizuje właśnie transfer Antonio Milicia. Jak się okazuje, zespół prowadzony przez Kazimierza Moskala będzie miał w swoich szeregach nowego bramkarza. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Nikoli Cavliny, który dotychczas był związany z Dinamem Zagrzeb.

Nikola Cavlina trafił do Wieczystej Kraków na zasadzie rocznego wypożyczenia. Chorwat będzie rywalizował o miejsce w składzie z Antonim Mikułko, który w poprzednich latach stanowił o sile drużyny. Bramkarz ma bogate doświadczenie na młodzieżowym szczeblu. Jednak seniorska kariera 24-latka na ten moment nie układa się w pełni po jego myśli.

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Warto zaznaczyć, że Nikola Cavlina ma doświadczenie z Serie A. W poprzednim sezonie bramkarz był wypożyczony do Como. Chorwat jednak nie rozegrał ani jednego spotkania w barwach tej drużyny. 24-latek zatem po roku przesiedzianym na ławce rezerwowych będzie mógł teraz odbić się w PKO Ekstraklasie.

Wieczysta Kraków dotychczas specjalnie nie szalała na rynku transferowym. Na ten moment najgłośniejszym ich ruchem było pozyskanie Tobiasa Christensena za kwotę pół miliona euro.