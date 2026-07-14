Grabara nie trafi do tego klubu. Wybrali byłego bramkarza Interu Mediolan

Kamil Grabara po spadku z Bundesligi szuka nowego klubu. Przez pewien czas interesował się nim Club Brugge. Belgijski gigant ogłosił jednak transfer Yanna Sommera z Interu Mediolan.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Yann Sommer w Club Brugge. Wcześniej chcieli Kamila Grabarę

Kamil Grabara poprzedniego sezonu nie zaliczy do udanych. Co prawda, indywidualnie był jednym z lepszych bramkarzy w Bundeslidze, ale zespołowo VfL Wolfsburg zanotował jeden z najgorszych sezonów w historii. Wilki po wielu latach spadły do 2. Bundesligi. Nie ulega wątpliwości, że reprezentant Polski poszuka nowego klubu. Zainteresowania do tej pory nie brakowało.

Media pisały m.in. o kierunku angielskim, gdzie Grabarę łączono z beniaminkiem Premier League – Hull City. Pojawiły się także doniesienia, że Grabara może przenieść się do belgijskiego giganta, czyli Club Brugge. Ten kierunek szybko odpadł.

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Club Brugge musiało znaleźć nowego bramkarza, ale nie zdecydowali się na Polaka. Zamiast niego sprowadzili na zasadzie wolnego transferu Yanna Sommera. Szwajcar po wygaśnięciu kontraktu opuścił Inter Mediolan i szukał nowego pracodawcy. Na stole miał ofertę m.in. z Ajaksu, ale to Belgowie złożyli mu lepszą ofertę. Podpisał umowę aż do połowy 2029 roku. Warto dodać, że ma 37 lat.

Sommer w Club Brugge zastąpi innego doświadczonego golkipera. Z klubem pożegnał się Simon Mignolet. Jego konkurentem o miejsce w bramce 20-krotnego mistrza kraju będzie Nordin Jackers. Sommer w Mediolanie spędził trzy lata. Wcześniej był związany m.in. z Borussią M’Gladbach, Bayernem Monachium oraz FC Basel.