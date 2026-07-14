Kto sędziuje mecz Francja – Hiszpania w półfinale MŚ 2026? FIFA wyznaczyła doświadczonego arbitra z Salwadoru.

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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ivan Barton

Iván Barton sędzią meczu Francja – Hiszpania

Iván Barton poprowadzi półfinał mistrzostw świata 2026 pomiędzy Francją a Hiszpanią. Spotkanie rozpocznie się we wtorek o godzinie 21:00.

35-letni arbiter pochodzi z Salwadoru i ma duże doświadczenie na arenie międzynarodowej. Prowadził blisko 280 seniorskich spotkań, w tym finały rozgrywek CONCACAF Champions Cup oraz Gold Cup.

Dla Bartona będzie to czwarty mecz podczas tegorocznego mundialu. Wcześniej sędziował między innymi grupowe spotkanie Japonii ze Szwecją oraz zakończony serią rzutów karnych mecz Szwajcarii z Kolumbią w 1/8 finału.

Podczas turnieju pokazał łącznie 11 żółtych kartek.

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Arbiter podjął już głośną decyzję na mundialu

Barton zwrócił na siebie uwagę w meczu Turcji z Paragwajem. Pokazał wówczas czerwoną kartkę Miguelowi Almirónowi, który podczas konfrontacji z Mertem Müldürem zasłonił usta ręką.

Paragwajczyk został pierwszym zawodnikiem ukaranym w ten sposób po wprowadzeniu nowych przepisów FIFA dotyczących zachowania piłkarzy podczas boiskowych sporów.

Salwadorczyk nigdy wcześniej nie prowadził meczu seniorskiej reprezentacji Hiszpanii. Nie sędziował również spotkania pierwszej drużyny Francji, ale miał już kontakt z francuskimi zespołami młodzieżowymi.

W 2021 roku prowadził olimpijskie spotkanie Francji z Japonią, zakończone porażką 0:4. W tamtym meczu usunął z boiska Randala Kolo Muaniego po ostrym wejściu w rywala.

Teraz Barton stanie przed jednym z największych wyzwań w swojej karierze. Stawką meczu Francja – Hiszpania będzie awans do finału mistrzostw świata 2026.