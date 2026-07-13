Tam trenował Lewandowski przed wylotem do USA. Pomógł mu klub z Ekstraklasy

Robert Lewandowski w poniedziałek poleci do USA, a kolejnego dnia zostanie zaprezentowany jako nowy piłkarz Chicago Fire. Legia Warszawa poinformowała, że w ostatnich dniach reprezentant Polski przygotowywał się na obiektach Legia Training Center.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski trenował na obiektach Legii Warszawa

Robert Lewandowski lada moment rozpocznie nowy etap w karierze. We wtorek (14 lipca) odbędzie się oficjalna prezentacja 37-latka jako nowego piłkarza Chicago Fire. Wydarzenie będzie obejmowało konferencję prasową, a następnie otwarty dla mediów trening pierwszego zespołu. Wszystko rozpocznie się o przystępnej dla polskich kibiców godzinie, ponieważ dokładnie o 20:30 czasu polskiego.

Lewandowski po rozstaniu z FC Barceloną musiał postawić na indywidualne przygotowania do nowego sezonu. Właściwie to trwającego, ponieważ rozgrywki w MLS rozgrywane są systemem wiosna – jesień. Okazuje się, że ostatnie dni Lewandowski spędził w Warszawie. Legia podzieliła się w mediach informacją, że napastnik w ostatnich dniach trenował na obiektach Legia Training Center.

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– W ostatnich dniach w Legia Training Center gościliśmy Roberta Lewandowskiego, który przygotowuje się do nowego rozdziału w barwach Chicago Fire. Robert, życzymy powodzenia na kolejnym etapie kariery – napisała Legia Warszawa.

W ostatnich dniach w Legia Training Center gościliśmy Roberta Lewandowskiego, który przygotowuje się do nowego rozdziału w barwach @ChicagoFire.@lewy_official życzymy powodzenia na kolejnym etapie kariery 🤝



📸 @PartykaJanusz pic.twitter.com/8XMluM2KRA — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 13, 2026

Lewandowski podpisał z Chicago Fire dwuletni kontrakt. Wiadomo już, że w nowym klubie zagra w koszulce z numerem 9, którą wcześniej nosił Hugo Cuypers. Belgijski napastnik nie miał problemów z tym, aby oddać numer Lewandowskiemu. Niewykluczone, że Polak zadebiutuje w najbliższy weekend. 17 lipca podopieczni Grega Berhaltera zmierzą się z Vancouver Whitecaps.