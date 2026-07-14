Rywal Górnika w Lidze Mistrzów wydał już na transfery 82 mln euro

Górnik Zabrze przygotowuje się do dwumeczu z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów. Zadanie nie będzie proste, bo Turcy mają ambitne plany i szaleją na rynku transferowym, gdzie wydali już ponad 80 milionów euro.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Fenerbahce szaleje na rynku transferowym

Górnik Zabrze zajął drugie miejsce na koniec poprzedniego sezonu PKO Ekstraklasy, co uprawnia Trójkolorowych do gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Podopieczni Michala Gasparika zmagania zaczną od drugiej rundy w ścieżce niemistrzowskiej, a los sprawił, że ich pierwszym rywalem będzie tureckie Fenerbahce.

Zespół ze Stambułu jest zdecydowanym faworytem, a dysproporcje między klubami pokazuje między innymi letnie okienko transferowe. Turcy wydali już na transfery 82 miliony euro. Według danych z Transfermarkt sprowadzili już Nathana Ake za 8 mln euro, Vedata Muriqiego za 15 mln euro oraz Sidikiego Cherifa za 18 mln euro.

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Pierwszego z nich nikomu raczej przedstawiać nie trzeba. To reprezentant Holandii, a w przeszłości był zawodnikiem Chelsea, Bournemouth czy Manchesteru City. Muriqi do Stambułu trafił z Mallorki, a każdy fan La Liga dobrze go zna. Poprzedni sezon skończył z 23 golami na drugim miejscu w klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy ustępując jedynie Mbappe. Cherif to z kolei wielki talent z Gwinei. Ma dopiero 19 lat, a do Fenerbhce trafił z Ligue 1.

W najbliższym godzinach Fenerbahce ma ogłosić także transfer Masona Greenwooda. Fabrizio Romano donosi, że wszystko zostało już ustalone, a Turcy zapłacą za Anglika 42 miliony euro wraz bonusami. Jeszcze bez uwzględnienia tego ruchu kadra rywali Górnika jest wyceniana w serwisie Transfermarkt na blisko 280 mln euro. Dla porównania wartość śląskiego zespołu to niecałe 25 mln euro.

A to może jeszcze nie być koniec ofensywy transferowej. Według medialnych doniesień z Fenerbahce jest łączony między innymi gracz Arsenalu Gabriel Jesus. W kontekście wzmocnień mówi się również o innych znanych zawodnikach. To Dusan Vlahović, Folarin Balogun czy Leandro Trossard.

Pierwszy mecz polsko-tureckiej rywalizacji został zaplanowany na wtorek, 21 lipca. Rewanż odbędzie się 29 lipca o godzinie 20:00 w Zabrzu.