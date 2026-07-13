Wisła Kraków ściąga napastnika ze Szwajcarii! Osiem goli w zeszłym sezonie

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła będzie mieć nowego napastnika. Znamy nazwisko

Wisła Kraków na wczesnym etapie przygotowań do sezonu sprowadziła bramkarza Marcela Łubika oraz obrońcę Maxence’a Maisonneuve’a, a przed weekendem dołączył do niej również skrzydłowy Elie Youan. Jarosław Królewski zapowiedział, że na tym nie koniec i w tym tygodniu do Białej Gwiazdy trafi też nowy napastnik. Ma rywalizować o miejsce w składzie z Angelem Rodado oraz Jordim Sanchezem.

Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, nowy zawodnik Wisły we wtorek przyleci do Krakowa, by przejść testy medyczne i podpisać kontrakt. Tomasz Włodarczyk na łamach portalu „Meczyki” ujawnił jego personalia. Beniaminka Ekstraklasy wzmocni 28-letni Jeremy Guillemenot. Szwajcar rozstał się niedawno z Servette FC, więc do nowej drużyny dołączy w ramach transferu bezgotówkowego.

Guillemenot na wczesnym etapie kariery był związany ze szkółką Barcelony, ale tam się nie przebił. Później zaliczył roczny epizod w Rapidzie Wiedeń i wrócił do kraju, gdzie poszło mu zdecydowanie lepiej. W latach 2019-2023 grał dla St. Gallen, a później przeniósł do Servette FC. W sumie na poziomie szwajcarskiej ekstraklasy rozegrał 225 spotkań, notując 47 bramek i 24 asysty.

W minionym sezonie Guillemenot rozegrał 30 meczów, trafiając do siatki osiem razy. Wspólnie z Servette FC grał w eliminacjach do Ligi Mistrzów i pozostałych europejskich pucharów.

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