Śląsk Wrocław otrzymał propozycję pozyskania Kamila Lukoszka. Beniaminek jednak nie zgodzi się na transfer z Górnika Zabrze. Wojskowi wolą stawiać na 19-letniego Adriana Żulewskiego - donosi Piotr Potępa z redakcji "Wrocławskie Fakty".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Kamil Lukoszek nie wzmocni Śląska Wrocław. Beniaminek ma inne plany

Śląsk Wrocław buduje skład na nowy sezon. Władze klubu aktywnie działają na rynku transferowym i ostatnio otrzymali propozycję pozyskania Kamila Lukoszka z Górnika Zabrze. Tymczasem najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje Piotr Potępa z redakcji „Wrocławskie Fakty”. Otóż beniaminek PKO Ekstraklasy nie zdecydował się na pozyskanie 24-latka.

Jak się okazuje, Śląsk Wrocław ma całkiem inne plany. Wspomniane źródło zdradza, że Wojskowi zamierzają stawiać na Adriana Żulewskiego. 19-latek został obdarzony sporym zaufaniem i klub chce dać mu szansę. Ta decyzja sprawia, że otoczenia Kamila Lukoszka musi dalej szukać rozwiązania, ponieważ zawodnik nie widzi swojej przyszłości w Górniku Zabrze.

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Adrian Żulewski całą piłkarską karierę jest związany ze Śląskiem Wrocław. Młody defensor jednak nigdy nie miał okazji występować w ich seniorskich barwach. 19-latek dotychczas grał w drugim zespole Wojskowych i młodzieżowych drużynach. Przed tym zawodnikiem zatem olbrzymia szansa, aby wypromować swoje nazwisko na boiskach PKO Ekstraklasy.

Śląsk Wrocław natomiast wciąż nie zakończył pracy na rynku transferowym. Choć klub pozyskał wielu interesujących zawodników. Na papierze wydaje się, że najciekawiej zapowiada się przyjście Irodotosa Christodoulou.