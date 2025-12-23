Lech Poznań odrzucił ofertę za wychowanka. Gigant marzył o transferze

PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Ajax Amsterdam chciał Michała Gurgula

Lech Poznań awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji, a w PKO BP Ekstraklasie plasuje się na 8. miejscu z dorobkiem 26 punktów. W zimowym oknie transferowym władze klubu planują wzmocnienia. Pojawiły się doniesienia, że Kolejorz rozważa wypożyczenie Płamena Andriejewa. Młodzieżowy reprezentant Bułgarii obecnie występuje w Racingu Santander, ale Feyenoord zamierza skrócić jego pobyt.

Jak informuje portal Weszło.com, latem Lech otrzymał ofertę z Ajaxu Amsterdam, który planował pozyskać wychowanka poznańskiego klubu – Michała Gurgula. Holenderski klub złożył ofertę za 19-letniego lewego obrońcę, ale została odrzucona. Słynny klub w tym sezonie rozczarowuje i po 17. kolejkach zajmuje 3. miejsce w Eredivisie. Wyżej w tabeli plasują się piłkarze PSV Eindhoven i Feyenoordu Rotterdam.

W tym sezonie Gurgul rozegrał 25 meczów i zanotował trzy asysty. Serwis Transfermarkt.de wycenia go na trzy miliony euro. W tym tygodniu szeregi Lecha opuścił Bartłomiej Barański, który został wypożyczony do GKS-u Tychy z Betclic 1. Ligi.

Lech planuje wykorzystać zimowe okno transferowe na wzmocnienie drużyny w kluczowych formacjach, aby wiosną powalczyć o wyższe lokaty w lidze i kontynuować udaną przygodę w europejskich pucharach. Pierwszym rywalem mistrza Polski w 2026 roku będzie Lechia Gdańsk w ramach 19. kolejki Ekstraklasy.