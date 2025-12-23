Lech Poznań z nowym bramkarzem. Dołączy już teraz

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Płamen Andriejew

Lech sięga po golkipera z Feyenoordu

Jednak nie Cracovia, a Lech Poznań – Płamen Andriejew zawita do PKO BP Ekstraklasy, ale dołączy do zespołu z Wielkopolski, tym samym odrzucając ofertę klubu z Krakowa. Młodzieżowy reprezentant Bułgarii zostanie nowym bramkarzem Kolejorza, co potwierdził Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl.

W ten sposób mistrzowie kraju realizują jeden z dwóch celów transferowych na zimowe okienko. Andriejew obecne przebywa na wypożyczeniu w Racingu Santander, ale Feyenoord ma skrócić jego pobyt w Hiszpanii i wysłać go do Polski. Lech po zakończeniu sezonu będzie mógł wykupić wychowanka Lewskiego Sofia. W sierpniu 2024 roku ekipa z Rotterdamu zapłaciła za Bułara 1,2 miliona euro.

Andriejew w barwach De Club van het Volk zdołał zaliczyć jeden mecz. Jego debiut przypadł na 34. kolejkę Eredivisie i starcie z Heerenveen. W obecnych rozgrywkach 21-latek zanotował tylko pięć spotkań. Trzy mecze przypadły na zmagania Pucharu Króla – w 1/16 finału Copa del Rey Racing wyeliminował Villarreal, a wcześniej pokonał SD Logrones i Ponferradinę.