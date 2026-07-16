Lech Poznań – Górnik Zabrze: znamy oficjalne składy

17:49, 16. lipca 2026 18:55, 16. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań zmierzy się z Górnikiem Zabrze w czwartkowym meczu o Superpuchar Polski. Spotkanie przy Bułgarskiej rozpocznie się o godzinie 19:00. Niels Frederiksen i Michal Gasparik odkryli karty.

Niels Frederiksen
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PressFocus Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Składy na mecz Lech Poznań – Górnik Zabrze

Lech Poznań już w czwartek rozpocznie walkę o pierwsze trofeum w nowym sezonie. Mistrz Polski zmierzy się z Górnikiem Zabrze w meczu o Superpuchar Polski, który zostanie rozegrany przy Bułgarskiej. Spotkanie będzie dla Kolejorza okazją do rehabilitacji po ubiegłorocznej porażce z Legią Warszawa o to trofeum. Latem do Lecha dołączyli bramkarz Mateusz Lis, skrzydłowy Allahyar Sayyadmanesh oraz obrońca Terry Yegbe.

Tymczasem drużyna prowadzona przez Michala Gasparika ma za sobą znakomity moment, ponieważ w poprzednim sezonie sięgnęła po Puchar Polski. Dla Zabrzan będzie to szansa na zdobycie kolejnego trofeum. W Górniku latem doszło do wielu zmian. Z klubem pożegnali się między innymi Lukas Ambros, który przeniósł się do Anderlechtu Bruksela, oraz Patrik Hellebrand. Czech został wykupiony przez Koronę Kielce za 1,7 mln euro.

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Drużyna z Zabrza nie zamierzała jednak pozostawać bierna na rynku transferowym. Do zespołu trafili między innymi Peter Gonzalez z Realu Valladolid, Erik Prekop ze Slavii Praga oraz Kacper Urbański z Legii Warszawa.

Choć w poprzednim sezonie ligowym dwukrotnie górą był Lech, historia bezpośrednich spotkań pokazuje, że Górnik potrafi być bardzo niewygodnym rywalem. W ćwierćfinale Pucharu Polski Zabrzanie pokonali Kolejorza (1:0) po bramce Lukasa Sadilka.

Czwartkowe starcie zapowiada się więc niezwykle interesująco. Pierwszy gwizdek sędziego Damiana Kosa na stadionie przy Bułgarskiej zabrzmi o godzinie 19:00.

Oficjalne składy:

Lech Poznań: Lis – Pereira, Mońka, Yegbe, Gurgul – Murawski, Kozubal – Walemark, Rodriguez, Palma – Ishak

Górnik Zabrze: Schulze – Sacek, Janicki, Josema, Janża – Kubicki, Sadilek, Urbański – Ismaheel, Prekop, Chłań

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