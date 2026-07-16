Legia Warszawa odrzuciła ofertę. Dyrektor sportowy ujawnił szczegóły

Legia Warszawa pół roku temu sprowadziła Rafała Adamskiego. Fredi Bobić w programie na kanale Meczyki.pl ujawnił, że Wojskowi odrzucili tego lata ofertę za napastnika.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Rafał Adamski miał ofertę na stole

Legia Warszawa ma za sobą bardzo trudny sezon w PKO BP Ekstraklasie. Stołeczny klub musiał koncentrować się na uniknięciu spadku. Dopiero zatrudnienie Marka Papszuna poprawiło sytuację drużyny, a końcówka kampanii przyniosła zdecydowanie lepsze wyniki.

Nowy szkoleniowiec szybko zaczął wprowadzać swoje pomysły i postawił na kilku zawodników, którzy wcześniej nie zawsze odgrywali kluczowe role. Z kolei Rafał Adamski dołączył do Legii w zimowym oknie transferowym, przenosząc się z Pogoni Grodzisk Mazowiecki.

24-latek wcześniej wyróżniał się na boiskach Betclic 1. Ligi. Legia zdecydowała się na transfer, licząc, że Adamski będzie w stanie zwiększyć rywalizację w ofensywie. W barwach Wojskowych rozegrał 13 spotkań, w których zdobył cztery bramki oraz zanotował dwie asysty.

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Dobra dyspozycja Adamskiego sprawiła, że zainteresowanie zaczęły wykazywać również inne kluby. Jak się okazuje, do Legii wpłynęła już konkretna oferta za 24-letniego zawodnika. Fredi Bobić zdradził na antenie Meczyki.pl, że propozycja była bardzo poważna i opiewała na siedmiocyfrową kwotę.

– Mieliśmy ofertę za Rafała Adamskiego, siedmiocyfrową. Zdecydowaliśmy jednak wspólnie, że go nie sprzedamy. Nie powiem, z jakiego klubu, ale mogę powiedzieć, że to nie była oferta z Polski – wyjawił dyrektor sportowy Wojskowych. Piłkarze Legii rozpoczną nowy sezon Ekstraklasy od wyjazdowego starcia z Pogonią Szczecin (24 lipca, godz. 20:30).