Górnik Zabrze pożegnał zawodnika. Nie podbił Ekstraklasy

15:23, 16. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Górnik Zabrze

Górnik Zabrze po blisko pół roku pożegnała Mathiasa Sauera. Ekstraklasowicz przekazał, że duński zawodnik przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Sandefjord Fotball.

Michal Gasparik
Obserwuj nas w
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Oficjalnie: Mathias Sauer opuścił Górnik Zabrze i trafił do Sandefjord Fotball

Górnik Zabrze w tegorocznym zimowym okienku wydał prawie pół miliona euro na transfer Mathiasa Sauera. Duńczyk nie podbił PKO Ekstraklasy i po zaledwie siedmiu miesiącach opuścił Polskę. Żabole za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowały o rozstaniu z 22-latkiem. Jego nowym pracodawcą został Sandefjord Fotball.

Mathias Sauer definitywnie rozstał się z Górnikiem Zabrze, który poinformował, że zawodnik odszedł na zasadzie transferu definitywnego. Norweski klub obdarzył sporym zaufaniem Duńczyka, ponieważ związał się z nim umową do 31 grudnia 2030 roku. Nowy pracodawca od dawna obserwował skrzydłowego, lecz dopiero terał udało mu się dopiąć jego przyjście.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Górnik Zabrze z pewnością bez żalu żegna Mathiasa Sauera. Zawodnik nie prezentował umiejętności na miarę oczekiwań. Kibice również zapewne szybko zapomną o Duńczyku. Żabole są właśnie w trakcie budowy składu na nowy sezon, a władze klubu mają ogromne ambicje związane z nadchodzącą kampanią.

Mathias Sauer rozegrał zaledwie trzy spotkania w koszulce pierwszej drużyny Górnika Zabrze. Duński skrzydłowy spędził na placu gry łącznie 16 minut. Wszystkie występy miały miejsce w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości