Górnik Zabrze po blisko pół roku pożegnała Mathiasa Sauera. Ekstraklasowicz przekazał, że duński zawodnik przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego do Sandefjord Fotball.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Oficjalnie: Mathias Sauer opuścił Górnik Zabrze i trafił do Sandefjord Fotball

Górnik Zabrze w tegorocznym zimowym okienku wydał prawie pół miliona euro na transfer Mathiasa Sauera. Duńczyk nie podbił PKO Ekstraklasy i po zaledwie siedmiu miesiącach opuścił Polskę. Żabole za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowały o rozstaniu z 22-latkiem. Jego nowym pracodawcą został Sandefjord Fotball.

Mathias Sauer definitywnie rozstał się z Górnikiem Zabrze, który poinformował, że zawodnik odszedł na zasadzie transferu definitywnego. Norweski klub obdarzył sporym zaufaniem Duńczyka, ponieważ związał się z nim umową do 31 grudnia 2030 roku. Nowy pracodawca od dawna obserwował skrzydłowego, lecz dopiero terał udało mu się dopiąć jego przyjście.

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Górnik Zabrze z pewnością bez żalu żegna Mathiasa Sauera. Zawodnik nie prezentował umiejętności na miarę oczekiwań. Kibice również zapewne szybko zapomną o Duńczyku. Żabole są właśnie w trakcie budowy składu na nowy sezon, a władze klubu mają ogromne ambicje związane z nadchodzącą kampanią.

Mathias Sauer rozegrał zaledwie trzy spotkania w koszulce pierwszej drużyny Górnika Zabrze. Duński skrzydłowy spędził na placu gry łącznie 16 minut. Wszystkie występy miały miejsce w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.