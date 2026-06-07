Królewski potwierdził. Obrońca zostanie w Wiśle Kraków

Alan Uryga zostanie w Wiśle Kraków na kolejny sezon. Piłkarz "nigdzie się nie wybiera" - napisał Jarosław Królewski w mediach społecznościowych.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Alan Uryga zostanie w Wiśle Kraków na kolejny sezon

Wisła Kraków po awansie do PKO Ekstraklasy zaczyna przygotowywać swoją kadrę do walki w elicie. Wiadomo, że celem klubu nie będzie tylko utrzymanie, ale powalczenie o coś więcej. Wszyscy pod Wawelem marzyliby przecież po powrocie do gry w europejskich pucharach. Z pewnością nie będzie to łatwe zadanie, ale wszystko jest możliwe.

Obecnie trwa jednak formowanie kadry na zbliżające się rozgrywki. I choć fani nadal czekają na pierwsze ruchy transferowe, to Jarosław Królewski właśnie poinformował, że jeden ze środkowy obrońców pozostanie w klubie na kolejny sezon. Chodzi oczywiście o Alana Urygę, który stracił większość poprzednich rozgrywek z powodu urazu. Wcześniej jednak był ważną postacią zespołu.

– Alan ma kontrakt – jest ważną osobą w zespole i nigdzie się nie wybiera – przekazał Jarosław Królewski, właściciel i prezes Wisły Kraków, w mediach społecznościowych.

Alan Uryga w minionym sezonie rozegrał tylko trzy mecze, a dokładnie rzecz ujmując nieco ponad godzinę. W sumie w barwach Wisły Kraków ma on jednak prawie 180 występów i osiem trafień oraz cztery asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 32-letnitego środkowego obrońcę na 100 tysięcy euro.

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