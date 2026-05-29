Widzew Łódź wybrał nowego dyrektora sportowego. Powrót po latach

10:37, 29. maja 2026
Wojciech Mazurek
Widzew Łódź dokona zmiany na stanowisku dyrektora sportowego. Jak poinformował profil FootballScout, do klubu wróci Łukasz Masłowski. Pokrywa się to z doniesieniami o odejściu z Jagiellonii.

Piłkarze Widzewa Łódź
Łukasz Masłowski zostanie dyrektorem sportowym Widzewa Łódź

Widzew Łódź aż do ostatniego meczu sezonu nie mógł być pewny tego, czy zostanie w PKO BP Ekstraklasie. Dopiero ostatnia kolejka, a konkretnie spotkanie z Piastem Gliwice przesądziło, że drużyna Aleksandara Vukovicia utrzymała się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po bardzo słabym dla nich roku przyszedł czas na to, żeby dokonać stosownych zmian. Jedna z nich dot. pionu sportowego.

Na ten moment za transfery łódzkiego klubu odpowiada duet Dariusz Adamczuk i Piotr Burlikowski. Taki stan rzeczy może jednak nie potrwać długo. Z doniesień profilu FootballScout wynika, że nowym dyrektorem sportowym zostanie Łukasz Masłowski.

Byłby to powrót 44-latka do Widzewa Łódź. Wcześniej przez krótką chwilę w okresie maj – czerwiec 2019 również pracował jako dyrektor sportowy klubu. Ostatnie lata spędził w Jagiellonii Białystok, gdzie wykonał fantastyczną pracę. Natomiast jak zasugerował serwis Meczyki.pl, lada moment opuści 3. drużynę minionego sezonu w Ekstraklasie.

Jednocześnie z łódzkim klubem ma pożegnać się wspomniany już Dariusz Adamczuk. Z kolei Piotr Burlikowski, którego popiera Zbigniew Boniek, ma otrzymać nową funkcję w strukturach Widzewa. Wiadomo także, że trenerem pierwszego zespołu w przyszłym sezonie pozostanie Aleksandar Vuković, co potwierdził już właściciel, Robert Dobrzycki.

