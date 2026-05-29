Masłowski opuszcza Jagiellonię! Trzęsienie ziemi w Białymstoku

Łukasz Masłowski nie będzie dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok w sezonie 2026/2027 - twierdzi serwis Meczyki.pl. Oficjalna informacja klubu może pojawić się już niebawem.

Jagiellonia Białystok kolejny sezon z rzędu zakończyła w TOP3 PKO BP Ekstraklasy. W nadchodzących rozgrywkach powalczą znowu o awans do europejskich pucharów. Tym razem przygodę w Europie rozpoczną w eliminacjach Ligi Europy. Obok Adriana Siemieńca jedną z głównych postaci w klubie jest oczywiście Łukasz Masłowski, czyli dyrektor sportowy.

To dzięki niemu do białostockiego zespołu trafili tacy piłkarze jak Afimico Pululu, Joao Moutinho czy Dominik Marczuk. Jest również autorem największego transferu wychodzącego w historii Jagiellonii Białystok. Za rekordową kwotę sprzedał Oskara Pietuszewskiego.

Od dłuższego czasu Masłowski był łączony z podjęciem nowego wyzwania. Nie jest tajemnicą, że zabiega o niego Widzew Łódź, który chciał w przeszłości zatrudnić także Adriana Siemieńca. Trenera nie uda im się sprowadzić, ale niewykluczone, że przekonają dyrektora sportowego. Z informacji podanych przez serwis Meczyki.pl, wynika, że 44-latek lada moment opuści klub.

Co więcej, jeszcze dziś, czyli w piątek (29 maja) może pojawić się oficjalna informacja w mediach Jagiellonii. Źródło przekonuje, że Masłowski, choć odchodzi, może zostać w Białymstoku, żeby pomóc przejść proces zmian na kluczowym stanowisku.

W roli dyrektora sportowego Dumy Podlasia pracuje od marca 2022 roku. Wcześniej odpowiadał za transfery Widzewa Łódź w okresie maj-czerwiec 2019, a także Wisły Płock w latach 2016-2019.