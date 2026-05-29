Media: Raków Częstochowa wybrał trenera na nowy sezon!

Raków Częstochowa zdecydował, że to Dawid Kroczek będzie pierwszym trenerem zespołu w przyszłym sezonie. Wszystko ma być już przesądzone, o czym donosi Kamil Głębocki z "NaWylot.pl".

Raków Częstochowa z całą pewnością nie może zaliczyć minionego sezonu do specjalnie udanych. Przede wszystkim Medaliki miały przecież walczyć o mistrzostwo Polski, a jak wiemy, misja ta zakończyła się sporym niepowodzeniem. Dość powiedzieć, że zespół spod Jasnej Góry musiał zadowolić się dopiero czwartą lokatą w tabeli PKO Ekstraklasy, a więc miejscem poza strefą medalową.

Dlatego też sporo mówiło się o tym, co czeka klub od nowego sezonu. Przede wszystkim największym znakiem zapytania była kwestia nowego trenera. Dawid Kroczek, który objął zespół pod koniec kampanii miał być tylko opcją tymczasową, ale okazuje się, że władze będą chciały mu zaufać na dłużej. Według informacji przekazanych przez Kamila Głębockiego z serwisu „NaWylot.pl”, Raków zdecydował, że to właśnie Kroczek będzie prowadził zespół w nowych rozgrywkach. Wszystko w tej kwestii ma być już dogadane.

Do tej pory Dawid Kroczek prowadził zespół Medalików w czterech spotkaniach, notując w nich średnią 2,25 pkt./mecz. To oznacza, że Raków pod jego wodzą wygrał trzykrotnie. 37-letni szkoleniowiec w przeszłości prowadził m.in. Cracovię oraz Resovię Rzeszów. W Rakowie pełnił już rolę asystenta Marka Papszuna oraz pracował w dziale skautingu klubu.

