Zagłębie Lubin znalazło nowego bramkarza. Wielki powrót do Ekstraklasy

Ernest Kolodziej /Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zlatan Alomerović nowym bramkarzem Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin w sezonie 2025/2026 miało wielkie szanse na awans do europejskich pucharów. Jednak dwie porażki na finiszu rozgrywek przekreśliły plany piłkarzy Miedziowych, którzy zakończyli sezon na 7. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 48 punktów.

Władze klubu już rozpoczęły działania mające na celu wzmocnienie kadry przed kolejnymi rozgrywkami. W czwartek Zagłębie poinformowało o przedłużeniu kontraktu z 18-letnim Mateuszem Dziewiatkowskim, który związał się z klubem do czerwca 2028 roku.

Teraz natomiast klub oficjalnie ogłosił pozyskanie nowego golkipera. Do Z lubińskiego klubu dołączył Zlatan Alomerović. 34-letni bramkarz przez ostatnie dwa sezony występował w cypryjskim AEK-u Larnaka.

Golkiper jest dobrze znany polskim kibicom, ponieważ przez wiele lat występował w Ekstraklasie. W swojej karierze reprezentował barwy Korony Kielce, Lechii Gdańsk oraz Jagiellonii Białystok. To właśnie z Dumą Podlasia sięgnął po mistrzostwo Polski w 2024 roku.

Łącznie na poziomie Ekstraklasy rozegrał 125 spotkań. Alomerović wychował się w akademii Borussii Dortmund, w której występował w rezerwach. Do Zagłębia trafił na zasadzie wolnego transferu i podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027/2028. Klub liczy, że jego doświadczenie pomoże ustabilizować grę defensywną w zespole Leszka Ojrzyńskiego.