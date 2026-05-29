Klub z La Liga chce Luisa Palmę! Lech Poznań musi działać szybko

12:10, 29. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Luis Palma może zamienić Ekstraklasę na La Liga. Wygląda na to, że piłkarz, którego stara się zatrzymać Lech Poznań, przykuł uwagę znanego klubu z Hiszpanii. Jak podaje Alvaro De La Rocha, interesuje się nim Sevilla.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Luis Palma

Sevilla włączyła się do walki o Luisa Palmę. Lech Poznań chce go zatrzymać

Lech Poznań od razu po zakończeniu sezonu, w którym został po raz drugi z rzędu mistrzem Polski, skupił się na transferach. Priorytetem dla klubu jest zatrzymanie kluczowego zawodnika, jakim był w ostatnich dwunastu miesiącach Luis Palma. Honduranin trafił do zespołu latem na zasadzie wypożyczenia z Celtiku Glasgow. W jego umowie znajduje się kwota odstępnego, którą Kolejorz chce obniżyć.

Pomiędzy mistrzem Polski a mistrzem Szkocji trwają negocjacje dotyczące nowej sumy odstępnego. Karol Klimczak, czyli prezes poznańskiego klubu ujawnił, że Palma wyraził chęć pozostania w Polsce i dalszej gry w barwach Lecha Poznań.

Problem stanowi wspomniana już kwota odstępnego. Pierwotne ustalenia umożliwiały wykup za 4 mln euro. Natomiast nowa propozycja wynosi ok. 2,3 mln euro. Pozostaje więc czekać na odpowiedź z Glasgow, a ta szybko może nie nadejść. Wszystko przez fakt, że do gry wkroczył kolejny klub, który jest zainteresowany pozyskaniem skrzydłowego. Mowa o znanym zespole z La Liga.

Jak poinformował Alvaro De La Rocha, zainteresowanie Palmą wyraziła Sevilla. Andaluzyjczycy przyglądają się sytuacji zawodnika i negocjacjom na linii Celtic – Lech. Na ten moment nie było żadnego kontaktu ze strony hiszpańskiego klubu, ale otoczenie piłkarza zostało poinformowane o zainteresowaniu Sevilli.

