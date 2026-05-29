Klub z La Liga chce Luisa Palmę! Lech Poznań musi działać szybko

Luis Palma może zamienić Ekstraklasę na La Liga. Wygląda na to, że piłkarz, którego stara się zatrzymać Lech Poznań, przykuł uwagę znanego klubu z Hiszpanii. Jak podaje Alvaro De La Rocha, interesuje się nim Sevilla.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Luis Palma

Sevilla włączyła się do walki o Luisa Palmę. Lech Poznań chce go zatrzymać

Lech Poznań od razu po zakończeniu sezonu, w którym został po raz drugi z rzędu mistrzem Polski, skupił się na transferach. Priorytetem dla klubu jest zatrzymanie kluczowego zawodnika, jakim był w ostatnich dwunastu miesiącach Luis Palma. Honduranin trafił do zespołu latem na zasadzie wypożyczenia z Celtiku Glasgow. W jego umowie znajduje się kwota odstępnego, którą Kolejorz chce obniżyć.

Pomiędzy mistrzem Polski a mistrzem Szkocji trwają negocjacje dotyczące nowej sumy odstępnego. Karol Klimczak, czyli prezes poznańskiego klubu ujawnił, że Palma wyraził chęć pozostania w Polsce i dalszej gry w barwach Lecha Poznań.

Problem stanowi wspomniana już kwota odstępnego. Pierwotne ustalenia umożliwiały wykup za 4 mln euro. Natomiast nowa propozycja wynosi ok. 2,3 mln euro. Pozostaje więc czekać na odpowiedź z Glasgow, a ta szybko może nie nadejść. Wszystko przez fakt, że do gry wkroczył kolejny klub, który jest zainteresowany pozyskaniem skrzydłowego. Mowa o znanym zespole z La Liga.

Jak poinformował Alvaro De La Rocha, zainteresowanie Palmą wyraziła Sevilla. Andaluzyjczycy przyglądają się sytuacji zawodnika i negocjacjom na linii Celtic – Lech. Na ten moment nie było żadnego kontaktu ze strony hiszpańskiego klubu, ale otoczenie piłkarza zostało poinformowane o zainteresowaniu Sevilli.