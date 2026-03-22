Szybki nokaut w Kielcach. Korona zdominowała spotkanie [WIDEO]

14:07, 22. marca 2026
Luka Pawlik
Korona Kielce nie dała żadnych szans Arce Gdynia i rozstrzygnęła mecz jeszcze przed przerwą. Trzy gole w pierwszej połowie ustawiły spotkanie, dając gospodarzom cenne zwycięstwo.

Korona Kielce - Arka Gdynia
fot. PressFocus Na zdjęciu: Korona Kielce - Arka Gdynia

Walka o utrzymanie nabiera tempa. Kuczowe starcie Korony i Arki

Korona Kielce i Arka Gdynia to ekipy, które przed rozpoczęciem spotkania w ligowej tabeli dzieliła różnica tylko trzech punktów. Ekipa prowadzona przez Jacka Zielińskiego plasowała się na 13. pozycji. Z kolei tuż nad strefą spadkową znajdowała się drużyna z Gdyni. W związku z tym rywalizacja mogła mieć duże znaczenie w kontekście walki o ligowy byt.

Losy rywalizacji zostały rozstrzygnięte w pierwszych trzech kwadransach meczu. Wynik spotkania został otwarty w 22. minucie. Wówczas na listę strzelców wpisał się Marcel Pięczek i Korona prowadziła 1:0. Piłkarz ekipy z Kielc oddał celny strzał głową.

Tymczasem już w 24. minucie spotkania Korona podwyższyła prowadzenie. Stjepan Davidović oddał uderzenie sprzed pola karnego. Kropkę nad „i” w pierwszej odsłonie postawił Mariusz Stępiński. Doświadczony napastnik wykorzystał w 44. minucie rzut karny i gospodarze udali się na przerwę w bardzo komfortowym położeniu.

Po zmianie stron obraz gry znacząco się nie zmienił. Korona wciąż miała kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami, mimo że od 46. minuty u gości pojawiło się trzech nowych zawodników. Finalnie ekipa Zielińskiego odniosła 10. zwycięstwo w sezonie i może pochwalić się dorobkiem 36 punktów.

Po reprezentacyjnej przerwie obie drużyny do gry wrócą w kwietniu. Korona zmierzy się na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Z kolei Arkowców czekać będzie trudne starcie z Zagłębiem Lubin.

Korona Kielce – Arka Gdynia 3:0 (3:0)
1:0 Marcel Pięczek 22′
2:0 Stjepan Davidović 24′
3:0 Mariusz Stępiński 44′ (k.)

