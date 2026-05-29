Ansu Fati poznał decyzję Barcelony. Porozumienie już blisko

14:38, 29. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

Ansu Fati może zostać na stałe zawodnikiem AS Monaco - podaje dziennik "Sport". Francuski klub zapłaci za skrzydłowego 11 milionów euro.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Ansu Fati

AS Monaco wykupi Ansu Fatiego z Barcelony

Ansu Fati był swojego czasu uznawany za jeden z największych talentów wywodzących się z akademii Barcelony. Jego błyskawiczny rozwój i wejście do pierwszego zespołu sprawiły, że w Katalonii widziano w nim przyszłą gwiazdę światowego formatu. Rzeczywistość na Camp Nou okazała się jednak znacznie trudniejsza.

Liczne kontuzje oraz brak regularnej gry w kolejnych sezonach znacząco zahamowały rozwój skrzydłowego. Choć Fati momentami pokazywał ogromny potencjał, nie był w stanie ustabilizować swojej pozycji w drużynie. W 2023 roku zawodnik został wypożyczony do Brighton. Kolejnym krokiem było wypożyczenie do AS Monaco.

Francuski klub od dłuższego czasu był zadowolony z postawy Hiszpana i już wcześniej wyraził chęć zatrzymania na dłużej. Zanim jednak dojdzie do finalizacji transferu, klub z Księstwa musiał uzgodnić z zawodnikiem warunki nowego kontraktu. Rozmowy są na bardzo zaawansowanym etapie.

Francuski klub ma zapłacić 11 milionów euro. W Ligue 1 Fati odzyskał formę i pewność siebie, kończąc sezon z dorobkiem 12 goli w 30 meczach. Dla Barcelony sprzedaż Fatiego ma ogromne znaczenie przede wszystkim finansowe. Klub od miesięcy pracuje nad poprawą sytuacji w limicie wynagrodzeń, a odejście wychowanka może odegrać kluczową rolę w rejestracji nowych zawodników.

