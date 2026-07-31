„Już teraz mogą zapłacić 8 milionów euro za Wojciecha Mońkę”

Wojciech Mońka jest obserwowany przez kluby z Bundesligi i zdaniem Rafała Gikiewicza już teraz mogłyby za niego zapłacić 8 milionów euro. Te informacje przekazał on na antenie "Kanału Sportowego".

Ernest Kołodziej / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Mońka

Wojciech Mońka za 8 milionów do Bundesligi?

Lech Poznań tego lata może sporo zarobić, choć nie z tytułu awansu do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Chodzi jednak o młodych polskich piłkarzy, których w ostatnim czasie udało się w Kolejorzu wypromować. Wśród nich jest m.in. Wojciech Mońka, a więc zdaniem wielu przyszły podstawowy stoper reprezentacji Polski. Nikt nie ma wątpliwości, że 19-latek dysponuje wielkim potencjałem, a klub na jego sprzedaży może zarobić wielką sumę pieniędzy.

Do tej pory jednak utrzymywany, że Mońka nie jest na sprzedaż. W obecnej sytuacji sytuacja może się jednak zmienić, szczególnie, że rośnie zainteresowanie. Według informacji, które przekazał Rafał Gikiewicz na antenie „Kanału Sportowego”, kluby z Bundesligi nie tylko obserwują Wojciecha Mońkę, ale już teraz byłby gotowe zapłacić za niego przynajmniej 8 milionów euro. Sam piłkarz miał być obserwowany podczas ostatniego starcia z Aarhus.

Wojciech Mońka w obecnych rozgrywkach na koncie ma już cztery mecze i jedną asystę. W poprzedniej kampanii rozegrał w sumie 31 spotkań, w których zobaczył dwie żółte kartki. Łącznie dla pierwszego zespołu Lecha Poznań ten 19-letni środkowy obrońca ma 41 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 10 milionów euro.

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