Pogoń Szczecin sięgnęła po obrońcę. To już oficjalne

Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Oscar Garcia

Lukas Willen zasilił szeregi Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin nie zaliczyła udanego początku nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. W inauguracyjnej kolejce zespół prowadzony przez Oscara Garcię przegrał przed własną publicznością z Legią Warszawa (0:1. Okazję do przełamania Portowcy będą mieli już w poniedziałek, gdy o godzinie 19:00 zmierzą się na wyjeździe z Cracovią.

Mimo nieudanego startu rozgrywek klub nie zwalnia tempa na rynku transferowym. W letnim oknie do drużyny dołączyli już m.in. Darko Churlinov, Jean-Pierre Nsame oraz Patryk Dziczek, a teraz Szczecinianie ogłosili pozyskanie kolejnego zawodnika.

Nowym piłkarzem Pogoni został Lukas Willen. 23-letni belgijski środkowy obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2029 roku. Lewonożny defensor ma wzmocnić rywalizację w formacji obronnej, a dzięki swojej uniwersalności może występować również na lewej stronie defensywy.

Willen był związany z Zulte Waregem od lata 2022 roku. Po wygaśnięciu kontraktu wraz z końcem poprzedniego sezonu stał się wolnym zawodnikiem. W barwach belgijskiego klubu rozegrał łącznie 107 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty.

Lukas Willen nowym zawodnikiem Pogoni Szczecin! 🔵🔴



23-letni, środkowy obrońca związał się z naszym klubem kontraktem ważnym do 30 czerwca 2029 roku.



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Witamy w Szczecinie! 🤝 pic.twitter.com/wBIfVdCTBq — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) July 31, 2026

Pogoń podkreśla, że Willen wyróżnia się nie tylko znakomitymi warunkami fizycznymi, ale również nowoczesnym stylem gry. Klub scharakteryzował swojego nowego zawodnika w komunikacie. – Dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, a przy tym świetnie odnajduje się w grze z piłką przy nodze i chętnie uczestniczy w budowaniu akcji od własnej bramki. Do jego największych atutów należy również umiejętność czytania gry oraz skuteczność w pojedynkach powietrznych – napisano.