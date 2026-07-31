Pogoń Szczecin sięgnęła po obrońcę. To już oficjalne

15:21, 31. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin pozyskała Lukasa Willena. Belgijski obrońca w poprzednim sezonie reprezentował barwy Zulte Waregem.

Oscar Garcia
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Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Oscar Garcia

Lukas Willen zasilił szeregi Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin nie zaliczyła udanego początku nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. W inauguracyjnej kolejce zespół prowadzony przez Oscara Garcię przegrał przed własną publicznością z Legią Warszawa (0:1. Okazję do przełamania Portowcy będą mieli już w poniedziałek, gdy o godzinie 19:00 zmierzą się na wyjeździe z Cracovią.

Mimo nieudanego startu rozgrywek klub nie zwalnia tempa na rynku transferowym. W letnim oknie do drużyny dołączyli już m.in. Darko Churlinov, Jean-Pierre Nsame oraz Patryk Dziczek, a teraz Szczecinianie ogłosili pozyskanie kolejnego zawodnika.

Nowym piłkarzem Pogoni został Lukas Willen. 23-letni belgijski środkowy obrońca podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2029 roku. Lewonożny defensor ma wzmocnić rywalizację w formacji obronnej, a dzięki swojej uniwersalności może występować również na lewej stronie defensywy.

Willen był związany z Zulte Waregem od lata 2022 roku. Po wygaśnięciu kontraktu wraz z końcem poprzedniego sezonu stał się wolnym zawodnikiem. W barwach belgijskiego klubu rozegrał łącznie 107 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty.

Pogoń podkreśla, że Willen wyróżnia się nie tylko znakomitymi warunkami fizycznymi, ale również nowoczesnym stylem gry. Klub scharakteryzował swojego nowego zawodnika w komunikacie. – Dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, a przy tym świetnie odnajduje się w grze z piłką przy nodze i chętnie uczestniczy w budowaniu akcji od własnej bramki. Do jego największych atutów należy również umiejętność czytania gry oraz skuteczność w pojedynkach powietrznych – napisano.

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