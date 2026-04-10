Jacek Magiera nie żyje. Trener miał 49 lat

Nie żyje Jacek Magiera

Jacek Magiera pełnił funkcję asystenta Jana Urbana w reprezentacji Polski. Wcześniej pracował między innymi w Śląsku Wrocław, Legii Warszawa i Zagłębiu Sosnowiec. W trakcie kariery trenerskiej był także związany w młodzieżowymi kadrami do lat 19 oraz 20.

Urodzony w Częstochowie trener miał także bogatą karierę piłkarską. Dwukrotnie z Legią zdobywał mistrzostwo Polski. Na poziomie Ekstraklasy łącznie rozegrał 233 spotkania, w których zdobył 25 bramek. Z kolei w młodzieżowej kadrze rozegrał sześć spotkań. Magiera reprezentował także barwy Rakowa Częstochowa, Cracovii Czy Widzewa Łódź.

„Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie” – przekazał PZPN.

„Tragiczna wiadomość. Świetny rozmówca, mądry człowiek, trener z sukcesami. Kondolencje dla całej rodziny” – napisał Krzysztof Marciniak z Canal+ Sport.