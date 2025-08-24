Iordanescu jednak odejdzie z Legii?! Chce go niejeden klub

Edward Iordanescu ostatnio łączony był z odejściem z Legii Warszawa. Teraz ten temat wraca, bowiem agent zamieszany w jego sprowadzenia do Arabii potwierdził w rozmowie z "Antena Sport", że istnieje zainteresowanie tym trenerem kilku klubów.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

A jednak! Jest zainteresowanie Iordanescu

Legia Warszawa jest na bardzo dobrej drodze do zagrania tego lata w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. Wojskowi w pierwszym meczu w Szkocji pokonali Hibernian 2:1 i przed czwartkowym starciem przy Łazienkowskiej są w uprzywilejowanej pozycji. Również w rozgrywkach PKO Ekstraklasy wyniki ekipy Edwarda Iordanescu nie są najgorsze.

W ostatnim czasie jednak w kontekście tego szkoleniowca pojawiło się kilka informacji na temat tego, że mógłby on odejść, a właściwie zostać wykupiony z Legii Warszawa. Zainteresowany miał być klub z Arabii Saudyjskiej, a dokładnie Al-Jazira. Na naszych łamach Piotr Koźmiński jednak przekazał, że te informacje to nieaktualne plotki.

Niemniej teraz agent zaangażowany w sprowadzenie Iordanescu do Arabii Saudyjskiej potwierdził w rozmowie z serwisem „Antena Sport”, że zainteresowanie tego klubu osobą trenera Legii jest i właściwie niejeden zespół mu się przygląda.

– Mogę potwierdzić zainteresowanie Al Jaziry, ale jest on w stu procentach skoncentrowany na meczach z Legią. To trener, którym interesuje się wiele klubów z regionu Zatoki Perskiej – powiedział Mohammed Kharrazi w rozmowie dla „Antena Sport”.

