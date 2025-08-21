Legia Warszawa nie zawiodła w Szkocji. Dwie bramki Wojskowych [WIDEO]

Legia Warszawa stanęła na wysokości zadania w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. W meczu rozegranym w Szkocji z Hibernianem wygrała (2:1).

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia wywalczyła zaliczkę przed rewanżem

Legia Warszawa po porażce z cypryjskim AEK-em Larnaka zakończyła przygodę o Ligę Europy. Teraz musiała stawić czoła walce o awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Wcześniej Wojskowi wyeliminowali FC Aktobe i Banik Ostrawa. Sezon w PKO BP Ekstraklasie Wojskowym idzie nierówno. Po czterech rozegranych meczach stołeczny zespół zdobył 7 punktów, a w ostatnim meczu uległ liderowi Wiśle Płock (0:1).

Tymczasem Hibernian to trzeci zespół poprzedniego sezonu szkockiej Premiership. Piłkarze z Edynburgu uplasowali się za Celtikiem i Glasgow Rangers. W obecnych rozgrywkach ligowych rozpoczęli sezon od zwycięstwa i remisu, a w pucharach po porażce w eliminacjach Ligi Europy z FC Midtjylland, w Lidze Konferencji wyeliminowali Partizan Belgrad.

Pierwsze minuty należały do szkockiego zespołu. Już w pierwszej minucie warszawiacy mieli sporo szczęścia, że nie stracili gola. Po trudnym początku meczu piłkarze Edwarda Iordanescu otrząsnęli się. Gdy jeden z zawodników gospodarzy zagrał ręką w polu karnym, do piłki podszedł Jean-Pierre Nsame, który pewnie wykorzystał jedenastkę i wyprowadził Legię na prowadzenie. W doliczonym czasie pierwszej połowy kameruński napastnik zagrał do Pawła Wszołka, a ten znakomicie wykończył akcję, pewnie umieszczając piłkę w siatce.

TO DOGRANIE NSAME 🔝



Paweł Wszołek w taki sposób podwyższył prowadzenie Legii ⚽🔥#HIBLEG pic.twitter.com/mW3MM4k7p0 — Polsat Sport (@polsatsport) August 21, 2025

Po przerwie, po składnej akcji, do bramki rywali trafił Bartosz Kapustka, jednak po analizie VAR dopatrzono się spalonego i Wojskowi zbyt wcześnie cieszyli się z trzeciego trafienia w Szkocji. Niedługo później znakomitą okazję miał Wahan Biczachczjan, ale z najbliższej odległości uderzył nad bramką. Legia nie zdołała dowieźć dwubramkowego prowadzenia, a rozmiary porażki zmniejszył Josh Mulligan w 86. minucie. Stołeczny klub ma jednak dobrą sytuację przed rewanżowym spotkaniem, które odbędzie się przy Łazienkowskiej 28 sierpnia o godzinie 21:00.

Hibernian – Legia Warszawa 1:2 (0:2)

0:1 Jean-Pierre Nsame 35′ (k)

0:2 Paweł Wszołek 45+3′

1:2 Josh Mulligan 86′