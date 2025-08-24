Pogoń Szczecin znalazła następcę Koulourisa?! Jest wyceniany na 4 miliony

Pogoń Szczecin wkrótce sprzeda Efthymiosa Koulourisa do arabskiego Al-Ula FC. Na tym transferze zarobić ma sporo, ale od razu konieczny jest zakup napastnika. Może nim zostać Zan Celar z QPR, o czym poinformował serwis "westlondonsport.com".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Efthymios Koulouris

Pogoń ma ciekawego napastnika za Koulourisa

W trwającej aktualnie kolejce PKO Ekstraklasy, Pogoń Szczecin dość sensacyjnie pokonała zespół Widzewa Łódź w wyjazdowym meczu 2:1. Było to o tyle zaskakujące, że przed startem tej rywalizacji zespół Roberta Kolendowicza zajmował miejsce w strefie spadkowej, a w kadrze meczowej zabrakło Efthymiosa Koulourisa, który jest o krok od przenosin do arabskiego Al-Ula FC. Szczecinianie na tej transakcji mają zarobić kilka milionów euro, ale muszą szybko znaleźć jego następcę.

Według informacji przekazanych przez serwis „westlondonsport.com” na liście życzeń Pogoni Szczecin znalazł się Zan Celar z QPR. 26-letni napastnik ze Słowenii wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 4 miliony euro, ale w kontekście Portowców raczej mowa o wypożyczeniu z opcją wykupu. Zespół z Championship bowiem chce pozbyć się zawodnika, który w ich barwach zdobył tylko dwie bramki. Wiadomo jednak, że istnieje zainteresowanie także innych klubów.

Zan Celar w poprzednim sezonie rozegrał w sumie 22 mecze, w których zdobył wspominane dwa gole. W przeszłości rozegrał prawie 120 spotkań dla szwajcarskiego Lugano, gdzie trafił do siatki 51 razy i zanotował 12 asyst. Jako młody piłkarz związany był z młodzieżowymi zespołami AS Romy. Na koncie ma także 17 występów w pierwszej reprezentacji swojego kraju.

