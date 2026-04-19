Imaz pobił rekord Ekstraklasy! Jagiellonia doskoczyła do czołówki

19:22, 19. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Jagiellonia Białystok wygrała wyjazdowe starcie z Arką Gdynia w 29. kolejce PKO Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jesus Imaz, który zdobył dwie bramki i został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii rozgrywek.

Jesus Imaz
PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Pewne zwycięstwo Jagiellonii w Gdyni

Jagiellonia Białystok była faworytem meczu z Arką Gdynia, choć ekipa z Trójmiasta znakomicie sobie radziła w ostatnim czasie w pojedynkach na własnym obiekcie. Stawka spotkania była bardzo wysoka. Zespół Banasika szukał ucieczki ze strefy spadkowej, a Duma Podlasia nie chciała pozwolić, by czołówka ligi się oddaliła.

Pierwsza odsłona należała do Jesusa Imaza. Hiszpan zdobył dwie bramki i został najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii rozgrywek. Gwiazdor Jagiellonii najpierw trafił do siatki w 9., a następnie w 38. minucie – dwukrotnie po asystach Afimico Pululu.

Jagiellonia prowadziła do przerwy 2:0, jednak na wynik miała też wpływ ogromna nieskuteczność zawodników Arki, którzy zmarnowali kilka dogodnych sytuacji. Gospodarze o kiepski wynik mogli mieć pretensje tylko do siebie.

Po zmianie stron Jagiellonia postawiła na kontrolę wyniku. Mimo to spotkanie było dość otwarte i pojawiały się sytuacje bramkowe z obu stron. O losach pojedynku zdecydował gol Sameda Bazdara w 74. minucie. Trzecia bramka dla gości sprawiła, że Arka Gdynia nie była już w stanie odmienić sytuacji w niedzielnym spotkaniu.

Dzięki wygranej Jagiellonia wskoczyła na drugie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, natomiast Arka Gdynia nadal znajduje się w strefie spadkowej.

